Stimmungsvolle Feier bei Kerzenschein

Kirchenmusikdirektor Michael Müller, Regionalkantor am Münster in Bad Mergentheim, Mitglieder des Jugendchores St. Johannes Mergentheim und Pfarrer Burkhard Keck, Dekanatspräses für Kirchen-musik und Laudenbacher Ortspfarrer, gestalten gemeinsam die Vigilfeier in der Laudenbacher Bergkirche, die an diesem Abend nur durch Kerzenschein erhellt sein wird.

Die für die Lichtfeier benötigten Kerzen können vor Gottesdienstbeginn erworben werden.

Weitere Informationen erhalten Interessierte unter pfarramt.laudenbach@drs.de. ke

