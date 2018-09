Stimmungsvolle und weinselige Stunden verlebt

Laudenbach.Ein stimmungsvolles und erfolgreiches Herbst- und Weinfest verlebte die Musikkapelle Laudenbach. Das Fest, das in diesem Jahr ganz im Zeichen des Tauberschwarz’ stand, lockte an allen drei Tagen wieder viele Besucher in den Weinort. Den Auftakt des Wochenendes machte DJ Chris Only. Er legte zum ersten Mal in Laudenbach auf, aber viele hoffen, dass es nicht zum letzten Mal war. 500 Junge und Junggebliebene strömten in die Kelterhalle. DJ Chris Only überzeugte mit seiner Mischung aus Pop, Schlager, Rock und Disco-Musik.

Alt und Neu, Jung und „Alt“, laut und leise, aber Stimmung auf jeden Fall: das war das Motto für den zweiten Festabend, der vom Vorsitzenden der Musikkapelle Laudenbach Joachim Neef eröffnet wurde. Er freute sich, dass auch ehemaligen Laudenbacher und Campinggäste zahlreich erschienen waren. Besonderes Lob ging an Andrea Büttner, die der direkte Draht zwischen den Vereinen und der Weingenossenschaft ist. Weinkönigin Constanze Schmitt freute sich darüber, das Fest offiziell mit zu eröffnen. Der Ortsvorsteher Martin Rüttler lobte die vielen Helfern und das Engagement der Musikkapelle Laudenbach. Die Musikkappelle Winterhause präsentierte gute Blasmusik. Die Gäste tranken den Wein der Lagen Laudenbacher Schafsteige und Markelsheimer Tauberberg sowie das Riedbacher Bier und bald hielt sie nichts mehr auf ihren Sitzbänken.

Die Musiker aus dem Maintal heizten den Gästen mit Pop- und Rockmusik so richtig ein. Wem das zu viel Trubel war, konnte das Fest im Julius-Echter-Keller mit allen Sinnen genießen. Die Hochreiner Wirtshausmusikanten spielten als Trio mit Tuba, Saxophon und Akkordeon auf. Auch die Gitarre und das Alphorn kam zum Einsatz und verstärkten den akustischen Klang in dem gut besuchten Gewölbekeller.

Am nächsten Tag ging es nach der Kirche mit dem Frühschoppen weiter. Zum Mittagessen spielte die Trachtenkapelle Bieberehren schöne Blasmusik und rundete das Ganze perfekt ab.

Am Abend konnte die Musikkapelle Laudenbach zufrieden auf ein arbeitsreiches, aber erfolgreiches Wochenende mit vielen netten Gäste zurückblicken.

Man freute sich, dass die Gäste den in drei Sorten angebotenen Tauberschwarz sehr zu schätzen wussten: sowohl die Sorten Urrebe, Rosé wie auch Kabinett. Das 47. Herbst- und Weinfest wird im nächsten Jahr vom Männergesangverein Laudenbach veranstaltet. HR/JN

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.09.2018