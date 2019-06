Stolze 40 Jahre in der Metallpfeifenwerkstatt tätig

Weikersheim.Im traditionellen Familienunternehmen Laukhuff in Weikersheim stehen Qualität und Mitarbeiterzufriedenheit an oberster Stelle. Daher sind entsprechende Jubiläen keine Seltenheit, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung verkündete.

Urkunde überreicht

Heinz Grieser ist seit 40 Jahren im Unternehmen in der Metallpfeifenwerkstatt beschäftigt. Dies wurde in einer kleinen Feierrunde gewürdigt. Stellvertretender Bürgermeister Wolfgang Heiligers überbrachte als Vertreter der Stadt eine Urkunde des Landes Baden-Württemberg.

Durch Geschäftsführer Alexander Wüstner wurde die Urkunde der IHK Heilbronn-Franken übergeben. Betriebsratsvorsitzender Thomas Olkus übermittelte Glückwünsche und Grüße der Kollegenschaft.

An der Feierstunde nahmen teil: Nikolai Metzger (Sachbearbeiter Metall), Thomas Olkus (Betriebsratsvorsitzender), Wolfgang Heiligers (stellvertretender Bürgermeister), Jubilar Heinz Grieser, Alexander Wüstner (Geschäftsführer) und Joachim Hertler (Fertigungsleiter).

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.06.2019