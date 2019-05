Strukturen erhalten und ausbauen

Drei politische Gruppierungen bestimmen im Weikersheimer Gemeinderat die Zukunft der Kommune aktiv mit. Drei Gruppen wollen auch künftig Rat vertreten sein – aktuell sind sie im„Bewerberstatus“.

Weikersheim. Drei Fragen hat die Redaktion der FN den Bewerber-gruppen um die Sitze im Weikersheimer „Stadtparlament“ gestellt. Worauf wollen die „Parteien“ hinwirken, um Weikersheim und die Ortsteile attraktiv zu halten, oder die Lebensqualität zu steigern? Was halten die Bewerber für besonders wichtig und wo liegen ihre spezifischen Schwerpunkte? Hierzu haben wir eine offene Frage gestellt.

Welche Maßnahmen sind Ihrer Meinung nach erforderlich, um Weikersheim zukunftsfähig zu machen?

CDU: Die Stärkung der öffentlichen Daseinsfürsorge und der Erhalt der vorhandenen Infrastruktur und kommunalen Einrichtungen sehen wir als Grundlage für die Zukunftsfähigkeit unserer Heimatstadt. Weiterhin ist die Verbesserung der Finanzlage wichtig, um auf unvorhergesehene Ereignisse oder Schwankungen reagieren zu können. Das Angebot in den Schlüsselbereichen Bildung und Betreuung, der Schaffung von Wohnraum und Arbeitsplätzen muss nachhaltig gestärkt werden. Der Erhalt der vielen Weikersheimer Einrichtungen (Kindergärten, Schulen, Bücherei, Bäder, Grünanlagen, etc.) ist für die CDU von größter Wichtigkeit. Dazu müssen neben der Kernstadt auch die Teilorte in ihren Entwicklungsmöglichkeiten unterstützt und gestärkt werden. Wenn es uns gelingt alle diese Faktoren sinnvoll weiter zu entwickeln, werden wir den demografischen Wandel bewältigen und die Zukunftsfähigkeit von Weikersheim bewahren können. Zu einer aktiven Zukunftsgestaltung gehört aber auch der Mut zur Veränderung und bei den vielfältigen und komplexen Entscheidungen die Abwägung von Chancen und Risiken und eine klare Priorisierung. Auf der CDU-Liste finden sich hierzu kompetente Kandidaten um die Zukunft unserer Stadt aktiv mitzugestalten.

SPD/UB: Weikersheim ist zukunftsfähig. Dafür sorgen Baugebiete, Kindertagesstätten und Schulen sowie eine gute Gewerbestruktur. Eine wichtige Zukunftsaufgabe ist die Sicherung der ärztlichen Versorgung und die Digitalisierung in den Schulen. Durch öffentlich geförderten Mietwohnungsbau im Neubaugebiet soll preisgünstiger Wohnraum geschaffen werden. Wir müssen dafür sorgen, dass auch die kleinen Gewerbe- und Handwerksbetriebe neben den großen Unternehmungen gefördert werden. Ein Bürgerbus muss eine regelmäßige Verbindung zwischen der Kernstadt und den Ortsteilen ermöglichen. Die Stadt soll die Vereine und ihre ehrenamtliche Tätigkeit verstärkt unterstützen und fördern. Der Schwerpunkt der kommunalen Investitionen sollte in den nächsten Jahren in der Werterhaltung und Sanierung der städtischen Immobilien und nicht mehr in Großprojekten liegen. Zur Zukunftsfähigkeit der Stadt gehört eine solide Finanzpolitik – möglichst ohne neue Schulden.

FWV: Weikersheim ist als Wohngemeinde sehr beliebt und nachgefragt. Deshalb ist der weitere Ausbau und der Erhalt der Infrastruktur sehr wichtig. Dazu gehört für die Freien Wähler der weitere qualitätsvolle Ausbau der Kinderbetreuung (Stichwort kleinere Gruppen, mehr Fachkräfte) und ebenso eine verlässliche, gute Schullandschaft. Auch für die Jugendlichen und die Erwachsenen wollen wir attraktive Angebote schaffen. Diese können z. B. über das neue Familienzentrum entstehen (Stichwort Taschengeldboerse). Des weiteren sind für uns die Ansiedlung eines Drogeriemarktes, der Ausbau der ärztlichen Versorgung und die Prüfung zur Einführung eines Bürgerbusses wichtig. Da nun demnächst die Tauberphilharmonie eingeweiht wird, liegt es uns sehr am Herzen, dass der Anlauf des Betriebes gut klappt und dass im weiteren Verlauf ein abwechslungsreiches, breites Programm aus allen Genres für alle Bürger geboten wird. Wir sind bestrebt, mit dem Bau eines Hotels am Ortseingang einen weiteren wichtigen Baustein in Sachen Übernachtung und Gastronomie zu schaffen. Dieses Hotel ist auch ein zentrales Anliegen der heimischen Wirtschaft. Es schafft Arbeitsplätze und sorgt für einen großen Mehrwert, indem z.B. große Gruppen hier zusammen übernachten und auch Tagungen stattfinden können.

Die Weikersheimer Innenstadt und die Ortsteile bedürfen steter Belebung, ob durch den Abbau von Leerständen oder durch die Ansiedlung von Einzelhandel o.ä.. Wie wollen Sie diese Entwicklung unterstützen und voranbringen?

CDU: Die Nachfrage nach Wohnraum in Weikersheim ist ungebremst, was sich im schnellen Abverkauf des Baugebiet „Mohlach II“ und der bereits jetzt vorliegenden hohen Reservierungsquote im Baugebiet „Am Planetenweg I“ sowie der vollen Baugebiete in Nassau, Elpersheim und Laudenbach zeigt. Weitere Überlegungen zur Wohnraumschaffung sind in Elpersheim und Nassau in der Planung. Die Stadt- und Ortskerne dürfen jedoch nicht zu Lasten von Baugebieten ausbluten. Daher ist die Schaffung von Wohnraum im Rahmen der Innenentwicklung für uns ein zentrales Anliegen. Musterhafte Projekte in der Innenentwicklung gibt es bereits in Weikersheim. Hier sind zusätzliche Konzepte für die Beseitigung von Leerständen und Umnutzung von alten Gebäuden und Scheunen notwendig. Der Generationenwechsel bietet oftmals eine Möglichkeit, Leerstände zu beseitigen. Die Planung und Umsetzung einer zukunftsorientierten Innenentwicklung muss aus unserer Sicht durch die Kommune fachlich, finanziell und personell unterstützt werden. Aber auch auf die weichen Standortfaktoren in Weikersheim muss in Zukunft geachtet werden. Hierzu gehört auch ein gutes Kultur- und Freizeitangebot und der Erhalt von kommunalen Einrichtungen.

SPD/UB: Eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Leerstände ist in der Altstadt und den Teilorten bereits erfolgt. Für ihre Nutzung als Wohn- bzw. Geschäftsräume müssen in Kooperation mit den Eigentümern individuelle Konzepte entwickelt und umgesetzt werden. Dazu sollen ganz gezielt Sanierungsmittel aus dem Städtebauprogramm eingesetzt werden. Dass innerörtliche Sanierungs- und Belebungskonzepte erfolgreich sein können, zeigt sich in mehreren Teilorten mit wenig Leerstand und gut angenommenen Neubaugebieten. Dazu tragen auch die Kindergärten in einigen Teilorten bei. Sie sorgen dafür, dass junge Familien im Teilort wohnen bleiben oder auch in einen Teilort ziehen. Gerade im dörflichen Bereich ist das Leben wegen kostengünstigen und naturnahen Wohnraums attraktiv. Zur Belebung der Altstadt und der Ortskerne gehört auch die Verbesserung der Infrastruktur wie Straßen- und Kanalsanierungen. Die Stadt kann für die Wiederbelebung der Altstadt und Ortskerne Wettbewerbe für Architekten abhalten, die mögliche Baumaßnahmen und Umnutzungsprojekte aufzeigen.

FWV: Die Wachstumsraten im Einzelhandel sind leider nicht mehr so gegeben. Der Onlinehandel hat hingegen alleine zwischen 2012 und 2017 um 170 Prozent zugenommen. Das heißt, wir können in Weikersheim nicht so sehr darauf bauen, in der Innenstadt viele Geschäfte ansiedeln zu wollen. Um jedoch die Innenstadt zu beleben und die Leerstände zu beseitigen, sollen neben weiterem Einzelhandel auch Wohnraum, gastronomische Angebote, Dienstleistungen und Büros entstehen. Worauf wir sehr achten müssen, ist, dass die Grundversorgung immer stimmt (Lebensmittel, Drogeriemarkt). Auch für die umliegenden Gemeinden ist Weikersheim eine wichtige Einkaufsstadt. Der weitere Ausbau der schnellen Internetversorgung und die ausreichende Zahl an Bauplätzen ist in allen Ortsteilen und der Kernstadt ebenso bedeutend.

Welche Fragen erachten Sie noch als besonders wichtig und warum?

CDU: Der CDU Weikersheim sind die Themen Bildung und Betreuung, Bewahrung und Ausbau der vorhandenen Infrastruktur sehr wichtig, weil dies die Grundlage für eine zukunftsorientierte Daseinsfürsorge in Weikersheim ist. Daher müssen wir, die vorhandene Infrastruktur in einem funktionalen Zustand halten. Hier sind insbesondere der Erhalt unserer Straßen und Wege, die städtischen Einrichtungen, die Bäder, Sporthallen, Dorfgemeinschaftshäuser und Veranstaltungshallen, die Bücherei und viele weitere Einrichtungen zu nennen. Konkrete Beispiele hierfür sind die Sanierung der Hallen in Elpersheim und Schäftersheim sowie die bereits geplanten Verbesserungen von Straßen und Wegen. Für die CDU Weikersheim sind auch die Verbesserung der ökologischen Rahmenbedingungen und des Klimaschutzes sowie die Verbesserung der Mobilfunk- und der Breitbandversorgung wichtige Zukunftsthemen. Die erfolgreiche Arbeit der Weikersheimer Wirtschaftsförderungsgesellschaft, die in der Vergangenheit für die Erhaltung und Schaffung von vielen Arbeitsplätzen mitverantwortlich war, ist fortzusetzen.

SPD/UB: Weikersheim benötigt dringend ein betreutes Jugendzentrum, das verschiedene Themenfelder wie zum Beispiel Tauschbörsen, kreative Werkstatt, einen Computerclub anbietet und als Treffpunkt für unsere unter 18-Jährigen dient, die noch nicht mobil sind und zusammenkommen wollen. Die Pflaster-Stolperfallen in der Altstadt müssen – vor allem im Interesse der älteren Generation – möglichst schnell beseitigt werden. Der Stadtpark mit seinem schönen Kinderspielplatz soll zu einer Mehrgenerationen-Begegnungsstätte für Jung und Alt werden. Dazu soll ein Aktivbereich mit Gesellschaftsspielfeldern, Trimm-Dich-Geräten sowie einer Wassertretanlage geschaffen werden. Zur Belebung der Altstadt könnten auch Altstadtfeste, die in früheren Jahren viel Zuspruch fanden, förderlich sein. Schließlich sollte die Stadt ein Klimakonzept für das gesamte Stadtgebiet erarbeiten und einen kommunalen Energiebeauftragten einsetzen (Antrag war von SPD/UB gestellt), um selbst einen Beitrag zur Minderung der CO2-Emissionen zu leisten und die Zukunft unserer Kinder zu sichern. Nach wie vor muss mehr Transparenz und Öffentlichkeit in der Stadtratsarbeit herstellt werden, um für unserer Bürgerschaft die Politik nachvollziehbar zu machen. Immer noch wird zu viel hinter verschlossenen Türen diskutiert und beschlossen.

FWV: Weikersheim ist im Bereich der Erneuerbaren Energien sehr gut aufgestellt. Uns liegt es am Herzen, dass keine weitere „Verspargelung“ (Stichwort: Windrad über dem Schloss) in Weikersheim passiert. Auch andere Kommunen in Baden-Württemberg sind aufgefordert, hier aktiv zu werden. Zunächst muss erst mal geklärt werden, wie denn der produzierte Strom abgenommen und gespeichert werden kann, dann können wir weitere Planungen im Bereich der Erneuerbaren Energien anstellen. Wir möchten einen besonderen Fokus auf die Sanierungen von bestehenden Gebäuden und Straßen legen. Dazu gehört die Sanierung des Hallenbades, der Taubertal-, der Bauernhalle der Zehntscheune und der Nassauer Halle. Wir Freien Wähler wünschen uns, dass die Bürger gerne in ihrer schönen Stadt leben und sich gerne im Gemeinwesen einbringen. Auch Touristen sollen sich wohl fühlen und gerne hier zu uns kommen. Dafür wollen wir mit all den oben genannten Maßnahmen dazu beitragen. Betonen möchten wir, dass wir Freien Wähler für eine konstruktive, sachliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unserem Bürgermeister Klaus Kornberger, der Verwaltung und dem Gemeinderat stehen.

