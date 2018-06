Anzeige

Nassau.Die beliebte „Bahama Summer Night“ muss ausfallen. Das hat der veranstaltende Verein, der „Paukerschuppen Nassau“, jetzt bekanntgegeben.

Wie es in einer Pressemitteilung des Vereins heißt, ist die drohende Hochwassergefahr Grund für die Absage: „Wie das Landratsamt uns mitgeteilt hat, darf der Paukerschuppen Nassau seine legendäre Bahama Summer Night nicht mehr am Nassauer Stausee halten“. Und weiter: „Es besteht die Gefahr, dass unser Zelt bei zu hoher Regenmenge das Überlaufbecken vom Nassauer Stausee verstopfen könnte und es dann zu einer Überflutung wie z. B. in Braunsbach kommt“.

Noch weitere Vorschriften würden den Verein daran hindern, sein Fest wie gewohnt auf die Beine zu stellen, heißt es weiter. Und schließlich: „Wir, der Paukerschuppen Nassau, sind enttäuscht und traurig darüber. Wir lassen uns nicht unterkriegen!“. Nichtsdestotrotz wolle man neue Ideen sammeln und sich auf die Suche nach einem Standort und neuen Highlights machen. Der Dank des Vereins gilt „all unseren Gästen, die mit uns die Abende unvergesslich gemacht haben“. L.H.