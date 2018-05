Anzeige

Weikersheim/Röttingen.Im Rahmen des Jungen Theaters der Frankenfestspiele Röttingen tritt auch das Gymnasium Weikersheim unter dem Titel „Szenen aus Afrika“ auf der Röttinger Bühne auf (wir berichteten). Wer sich an die Aufführungen vom vergangenen November erinnert, freut sich bereits auf den zusätzlichen Auftritt am Samstag, 19. Mai, um 16 Uhr (der weitere Termin am Freitag, 18. Mai, musste abgesagt werden). Die Besucher erwarten Lieder, Tänze, Szenen zu Live-Musik der Schülerband – und natürlich Trommeln. Kartenreservierung über das Festspielbüro Röttingen unter Telefon 09338/9728 -55, -57 und -59. Bild: Veranstalter