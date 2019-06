Täter haben keine Spuren hinterlassen

Weikersheim.Über das Pfingstwochenende wurde in der Bahnhofstraße in Weikersheim in ein Lagergelände eingebrochen.

Unbekannte stiegen zunächst über das Eingangstor und begaben sich zu einem Büro und dem Lagergebäude. Dort wurde ein Fenster aufgehebelt. Nachdem das gesamte Lager inspiziert und Schubladen und Schränke durchwühlt worden waren, entwendeten die Unbekannten Bargeld im niedrigen Bereich aus einem Aufenthaltsraum.

Offenbar machten sich die Langfinger auch an einem Tresor zu schaffen, konnten ihn aber nicht öffnen.

Der Sachschaden, der durch den Einbruch entstand, liegt bei circa 1000 Euro. Hinweise zu den Tätern gibt es derzeit keine. pol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.06.2019