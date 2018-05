Tagesausflug und Fahrt in die Therme

Anzeige

Weikersheim.Ein Tagesausflug des VdK-Ortsverbands Weikersheim findet am Samstag, 9. Juni, statt – dabei geht es zunächst nach Heubach in das Miedermuseum. Am Nachmittag wird bei Aalen der Heilstollen „Tiefer Stollen“ besichtigt. Ein barrierefreier Zugang ist vorhanden. Wie immer ist eine Einkehr eingeplant.

Erfahrungsgemäß sind diese Fahrten gut besucht und eine rechtzeitige Anmeldung ist daher wie immer erforderlich. Abfahrtzeiten und Ablauf: Weikersheim 8.15 Uhr Bismarckstraße (Bushaltestelle), Bahnhofstraße (Bushaltestelle) 8.20 Uhr, Bad Mergentheim Lidl Igersheimerstraße zirka 8.25 Uhr Fahrt nach Heubach. In der Zeit von 10 bis 12.15 Uhr erfolgt die Besichtigung des Miedermuseums und eines historischen Klassenzimmers. Es folgt die Weiterfahrt nach Aalen mit anschließender Mittagspause.

Zustiegsmöglichkeiten erfragen

Zwischen 13.20 und 15.20 Uhr ist die Besichtigung des Heilstollens in zwei Gruppen vorgesehen. Gegen 16 Uhr geht die Fahrt nach Marktlustenau mit einer abschließenden Einkehr im Landgasthof Marktlustenau; Die Rückkehr ist um zirka 19.30 Uhr in Weikersheim. Weiterere mögliche Zustiege sind vorab zu erfragen. Anmeldungen für die Fahrt unter Telefon 07934/8774. Wie alle Ausflüge des VdK, ist dieser für alle Interessierte offen und Gäste sind immer willkommen.