Tageswerk entspannt angehen

Weikersheim.Wie bereits in den vergangenen Jahren werden auch in diesem Jahr Qi Gong Stunden im Weikersheimer Stadtpark angeboten. Ab Dienstag, 5. Juni, finden die Übungsstunden unter Anleitung von Qi Gong-Lehrer Manfred Büchner jeden Dienstag bei trockenem Wetter von 8 bis 9 Uhr statt. Das Angebot der Stadt Weikersheim besteht für Juni und Juli. Alle Übungen werden im Freien und im Stehen durchgeführt. Mitmachen kann jeder, Anmeldung ist nicht nötig. Da es sich um Einzelübungen handelt, die nicht auf einander aufbauen, kann die Stunde von den Teilnehmern auch abgekürzt werden. Die Qi Gong Stunden sollen helfen, den Tag in einer entspannten Atmosphäre zu beginnen. Qi Gong ist eine chinesische Bewegungsform, die die Lebensenergie stärken soll. Das Wort „Qi“ bedeutet so viel wie Energie, Kraft, der Wille etwas zu tun. Das Wort „Gong“ bedeutet frei übersetzt anwenden, praktizieren, üben.