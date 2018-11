Tagung widmet sich dem Dachwerk

Weikersheim.Dem Dachwerk über dem Rittersaal des Weikersheimer Schlosses widmet sich eine Tagung am 16. November. Das Jahrestreffen des „Arbeitskreises für Hausforschung“ in der Säulenhalle von Schloss Weikersheim steht auch interessierten Laien offen. Entstanden um 1600, trägt die verblüffende Konstruktion die weit gespannte Decke des Saales – ohne Stützen im Raum. Das technische Meisterwerk der Renaissancezeit ist im Original erhalten. Rätselhaft mutet das Thema des Tages an: „Spreng- und Hängewerke“. Mehrere Vorträge befassen mit der Geschichte und Entwicklung solcher Dachkonstruktionen. Im Zentrum steht das Meisterwerk des Dachwerks von Weikersheim, das man auch bei einem Rundgang erlebt. Ebenfalls Thema werden vergleichbare Hänge- und Sprengwerke an anderen historischen Bauten sein. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Die Tagung beginnt um 10 Uhr und dauert bis zum Nachmittag. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung unter Telefon 07934/992950 oder per E-Mail an info@schloss-weikersheim.de ist erforderlich. pm

