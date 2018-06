Tauberschwarz im Fokus

Anzeige

Laudenbach.Eine vielfältige Auswahl an kulinarischen Genüssen, zahlreiche Weine, tolle Musik und viele gute Gespräche prägten den Abend in und um die Kelterhalle in Laudenbach. Unter dem Motto „Wein-Genuss-Tradition“ organisierten die Laudenbacher Weingärtner und die Weingärtner Markelsheim. eine besondere Veranstaltung. In der festlich geschmückten Kelterhalle eröffnete die amtierende Markelsheimer Weinkönigin Constanze Schmitt die zum zweiten Mal stattfindende Veranstaltung. Schmitt war sehr glücklich und stolz, bereits am Nachmittag den „Tauberschwarz Wanderweg“ von Laudenbach nach Ebertsbronn zu eröffnen. Auch Andrea Büttner als engagierte Laudenbacher Weingärtnerin und Ortsvorsteher Martin Rüttler hießen die zahlreichen Gäste willkommen. Am Weinstand konnten die Besucher Weine der Weingärtner Markelsheim und das Angebot der Laudenbacher Lage Schafsteige genießen. Musikalisch unterhielt die Hohenloher Mundart-Band „Praxis“ – ob nun fetzig, rockig oder auch mal mit leiseren Tönen. Speziell für diesen Abend hatte die Band einen Song auf den Laudenbacher Wein geschrieben. Um den Tauberschwarz noch näher kennenzulernen, gab es im Julius Echter Tank eine Tauberschwarzweinprobe mit Michael Schmitt. Mit seinem Wissen und den ausgesuchten Weinen begeisterte er die Weingäste. pml