Teils umstrittenen Pfarrplan beschlossen

„Deutlicher Schmerz“

Beide wandten sich damit gegen Stimmen aus Adolzhausen, die von einem „deutlichen Schmerz“ über die Streichung der Pfarrstelle am Ort sprachen und forderten, die Kirche möge lieber „in die Offensive gehen“ und mehr Gottvertrauen zeigen.

Auch der Igersheimer Pfarrer Uwe Krauß hatte gefordert, den Pfarrplan „in der Schublade zu lassen“ und die aktuell vorhandenen Mittel für den Pfarrdienst zu investieren.

Vorgestellt hatte den von einem Ausschuss erarbeiteten und von der Synode bereits im Herbst diskutierten Plan die Synodalvorsitzende Ruth Hartung. Zweieinhalb Stellen sind nach den landeskirchlichen Vorgaben bis 2024 einzusparen. Grund dafür sind die knappen kirchlichen Finanzen und die Abnahme der Gemeindegliederzahlen. Dazu soll im Distrikt Bad Mergentheim die Pfarrstelle Edelfingen (einschließlich des halben Auftrags in der Altenheimseelsorge) gestrichen werden.

Im Distrikt Niederstetten werden die beiden 50-Prozent-Stellen Adolzhausen und Oberstetten gestrichen. Da im Distrikt Creglingen die halbe Pfarrstelle Münster/Niederrimbach nicht besetzbar ist, wird sie zu Creglingen geschlagen. Reinsbronn soll durch die Zuweisung eines 50-prozentigen Sonderauftrags als volle Stelle erhalten bleiben. Zusätzlich gilt für viele der kleinen Pfarrstellen künftig eine Mindestvakatur von elf Monaten, einem mehr als bisher.

„Schwieriger Prozess“

Dies alles auszuarbeiten, sei ein „schwieriger und schmerzhafter Prozess“ gewesen, betonte Ruth Hartung. Doch „das große Thema ist die Besetzbarkeit der Pfarrstellen“. Dazu, so ergänzte Dekanin Renate Meixner, habe man konsequent auf Stellen mit Teilaufträgen verzichtet, denn die seien im ländlichen Raum nur schwer zu besetzen. Ausführlich diskutierten die zur Bezirkssynode im evangelischen Gemeindezentrum versammelten Kirchengemeinderäte und Pfarrer nur über die Ausgestaltung der neu zu schaffenden halben Pfarrstelle, die (auf sechs Jahre befristet) mit dem halben Dienstauftrag in Reinsbronn verbunden werden soll.

Der Ausschuss hatte „Öffentlichkeitsarbeit/Tourismus“ oder „Seelsorge“ vorgeschlagen, konnte aber auf Nachfrage keine weitere Arbeitsbeschreibung dazu präsentieren. Die Redebeiträge drehten sich um die Notwendigkeit, zukunftsfähige Strukturen zu bedenken, was in beiden Bereichen als notwendig erschien. Defizite, so war zu hören, gebe es in der Präsenz der Kirche in den sozialen Medien, spirituelle Angebote in Kirchengebäuden seien wichtig, ebenso bestehe großer Bedarf an einer Verbesserung der Seelsorgearbeit. Die Landessynodale Prof. Martina Klärle wies darauf hin, dass für eine Projektstelle Öffentlichkeitsarbeit durchaus landeskirchliche Gelder aus einem Innovationsfonds zu bekommen seien, und ermunterte, sie zu beantragen.

Zweidrittelmehrheit

Abgestimmt wurde nach der Pause, die weitere Gelegenheit zum Gespräch gab. Dabei wurde der Pfarrplan mit mehr als Zweidrittelmehrheit (72,5 Prozent) angenommen. Ein Antrag, die inhaltliche Ausgestaltung des Reinsbronner Sonderauftrags auf die Herbstsynode zu vertagen, wurde knapp abgelehnt. Danach entschied sich die Synode mit deutlicher Mehrheit von 62 Prozent für die Festlegung auf „Öffentlichkeitsarbeit/Tourismus“.

Beim abschließenden Gottesdienst in der Schlosskirche, bei dem Pfarrerin Regina Korn die Predigt hielt, hatten die Personalien ihren Platz.

Prädikant Hans-Jürgen Kurz wurde nach 17-jährigem Dienst nach Erreichen der Altersgrenze in den Ruhestand verabschiedet.

Geehrt wurden für 25 Jahre Prädikantenarbeit im Bezirk Gisela Ulbrich und für 30 Jahre Roland Wunderlich. Diplom-Theologin Ute Widmayer-Lange wurde für weitere sechs Jahre als Gehörlosenseelsorgerin verpflichtet.

Knut Wöber, Psychologe M.Sc und Systemischer Berater, wurde als neuer Mitarbeiter der Psychologischen Beratungsstelle des Kirchenbezirks begrüßt. peka

Freitag, 23.03.2018