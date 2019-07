Tobias Motz will Hotel-Bau umsetzen

Dass Weikersheim an der Tauber ein Hotel bekommen soll, ist lange beschlossene Sache. Jetzt wurde ein konkreter Plan im Gemeinderat vorgestellt. Bauherr: Der Hotelier Tobias Motz.

Weikersheim. Der Standort des „Beherbergungsbetriebs“ ist schon vor Jahren im Zuge der Neuordnung und „B-Planung“ des Westlichen Tauberufers festgelegt worden. Für das Gebiet war ein Konzept erarbeitet und vom Gemeinderat verabschiedet worden, das neben den „nördlichen“ Maßnahmen am Sportplatz (Discounter-Bau, Verlegung, bzw. Neukonzipierung der vorhandenen Sportstätten) auch im Süden der Laukhuff-Straße Neubauten vorsieht.

Das prominenteste Gebäude im Ensemble ist die jüngst eingeweihte Tauberphilhamonie. Zwischen Lidl (aktuell im Bau) und Konzerthaus soll ein Hotel entstehen – dafür wurde ein Investor gesucht. Jetzt ist man fündig geworden: der „Caterer“ der Philharmonie, Tobias Motz aus Edelfingen, will ein Hotel mit 76 Zimmern betreiben. Motz führt im Bad Mergentheimer Ortsteil das „Landhotel Edelfinger Hof“.

Vorgestellt wurde der geplante Neubau als Baugesuch samt Zuwegung und Stellplatz-Plan in öffentlicher Gemeinderatssitzung am Donnerstag durch den Architekten Thomas Müller.

Drei Stockwerke, die sich in der Höhe an der Philharmonie orientieren, ein nach Westen zum Winterberg sich öffnender, flach U-förmiger Baukörper: Im Erdgeschoss Betriebsräume, Restaurant (bis 80 Sitzplätze) und mehrere Tagungszimmer (bis 50/70 Personen fassend), darüber in zwei Stockwerken die Übernachtungszimmer in unterschiedlichem Größenzuschnitt. Die Standardzimmer umfassen rund 19 Quadratmeter, die „Master Suiten“ über 42 Quadratmeter. Auch barrierefreie Zimmer wird es geben. Wenn die Genehmigungsphase rund läuft, könnte bereits zum Jahreswechsel mit den Arbeiten begonnen werden.

Es handle sich um ein „privates Modell“, hielt Bürgermeister Klaus Kornberger in einem Gespräch mit der Redaktion nach der Sitzung fest. „Der Gemeinderat hat nichts zu verschenken“, so der Verwaltungschef bezogen auf die Bauplatz- und Kostenseite. Gleichwohl handelt es sich bei der finanziellen Seite um ein „Konstrukt“, das „vom Land begleitet wird“, so Kornberger – konkreter: das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) wird aller Voraussicht nach für das Vorhaben Fördergelder zuschießen. Konkrete Zahlen wurden aktuell aber nicht genannt.

Optische Harmonie

Dem Bauvorhaben wurde am Ende bei drei Enthaltungen zugestimmt bzw. das Einvernehmen wurde hergestellt. Vonseiten des Architekten wurde zugesagt, dass man den Hotelbau optisch mit dem Hallenbau „harmonisieren“ wolle, indem man einzelne Elemente der Außengestaltung aufgreifen werde. Vergeben wurde in diesem Zusammenhang der Abriss der bestehenden „Otto-Halle“; ihn übernimmt die Igersheimer Firma Stefan Albrecht für 40 000 Euro. Schon im August könne der Rückbau erfolgen.

Tobias Motz zeigte sich im FN-Gespräch begeistert von Weikersheim. „Das ist ein Top-Bauplatz. Weikersheim bietet beste Voraussetzungen für einen Hotelbau.“ Es seien verschiedene Modelle der Realisierung diskutiert worden, letztlich habe er entschieden, das Vorhaben als alleiniger Bauherr umzusetzen. Welche Firmen- bzw. Gesellschaftsform aber am Ende gewählt werde, sei noch in der Diskussion.

Wichtig ist Motz, dass er nicht in Verdrängungskonkurrenz zu ansässigen Betrieben gehen wolle. „Es hat jeder seine Stärken – man sollte sich mehr gegenseitig stimulieren.“ Ein Hotelneubau werde Weikersheim als Tourismusstandort eher stärken, davon hätten letztlich alle etwas.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.07.2019