Toller Erfolg der ersten Herrenmannschaft

Im benachbarten Bieberehren halte er als C-Trainer sechs Trainingsabende ab, sozusagen als Aufbauhilfe. Im Jugendbereich seien zwischen 250 und 300 ehrenamtliche Trainingsstunden für die Schüler und Jugendlichen angeboten worden. Bei den Aktiven seien es 200 gewesen.

Auch die neue Homepage der TTF Laudenbach (www.ttf-laudenbach@jimdo.de) wurde von manfred Litwitz erwähnt. Dann ging der Vorsitzende auf den sportlichen Bereich ein. In der vergangenen Runde seien zwei Herrenmannschaften sowie ein Mädchenteam und eine Jungenmannschaft an den Start gegangen.

Blick auf Jubiläum

Auch die Kooperation Schule/Verein sei angeboten worden. Zuletzt erwähnte der Vorsitzende das Jugendturnier, den 5. Taubertal-Cup, den man mit dem SV Elpersheim veranstaltet habe.

Schließlich zählte Litwitz die Themen auf, die den Verein künftig beschäftigen werden: Das Jugendpräventionskonzept, die Datenschutzrichtlinie EU-DSGVO, die auch für die Vereine ein Thema sei, das Jubiläum 50 Jahre Tischtennis in Laudenbach, für das es schon Planungen gibt, die mittelfristige Ablösung des aktuellen Vorstands und der Fortbestand der Jugendmannschaften.

„Gutes Ergebnis“

Im Bericht des Abteilungsleiters kam Jörg Hever zu Wort. Bis zu den neuen Trikots sei es ein „steiniger Weg“ gewesen. Die Jugendmannschaft habe mit einem guten Ergebnis abgeschlossen und am Ende der Saison den vierten Platz belegt. Die gleiche Platzierung habe sich die Mädchenmannschaft erspielt. Die zweite Herrenmannschaft hätte nach drei Spielen auf Platz eins gelegen. Diesen habe man jedoch nicht halten können. Am Ende sei jedoch ein sehr guter sechster Platz herausgesprungen.

Toll sei das Ergebnis der ersten Herrenmannschaft gewesen: sie sei Meister in der Kreisliga A 2. Nach der Vorrunde hätte keiner mehr an eine mögliche Meisterschaft geglaubt. Ihm selbst habe es viel Spaß gemacht, in dieser Mannschaft zu spielen.

Auch die Faschingsaktivitäten ließ Abteilungsleiter Hever Revue passieren. Den Bericht des Jugendleiters Paul Stumpp übernahm Manfred Litwitz. Er sprach über die Kooperation mit der Gemeinschaftsschule Weikersheim. Erste Spieler habe man schon aktivieren können. Stolz ist Litwitz auf das mittlerweile gute Trainingsverhalten der Jugendlichen im Freitagstraining.

Rückrunde ohne Verlust

Nun kamen die Mannschaftsführer zu Wort. Stefan Gölz hatte das Vergnügen, über die errungene Meisterschaft zu berichten. Musste man in der Vorrunde zwei Niederlagen hinnehmen, blieb die Mannschaft in der kompletten Rückrunde ohne Spielverlust. Für die zweite Herrenmannschaft ergriff Erik Stiefel das Wort. Man sei sehr erfolgreich in die Saison gestartet.

Nach der Hinrunde habe man den achten Platz belegt und sich zum Saisonende auf den sechsten Tabellenplatz vorgearbeitet. Nach unten, in Richtung Abstieg, habe man nie schauen müssen.

Gerhard Wolfert sei der stärkste Spieler der ganzen Klasse. Das beste Doppel der gesamten Saison sei das Duo Gerhard Wolfert/Peter Przywara mit insgesamt 14:2 Erfolgen gewesen.

Schriftführer Erik Stiefel informierte über die Ausschusssitzungen. Paul Gölz stellte detailliert die Finanzen des Vereines vor. Die Kassenprüfer Gebhard Schweizer und Walter Wehr hatten nichts auszusetzen.

Die Entlastung übernahm der Sportkreisvorsitzende Volker Silberzahn, der auch die Grüße des Württembergischen Landessportbundes und des Sportkreises Mergentheim überbrachte. Auf Beschluss der Hauptversammlung wurden die Jahresbeiträge für die Mitglieder angepasst. pg

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.05.2018