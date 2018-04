Traditionsturnier heuer am 5. Mai

Anzeige

Laudenbach.Das seit über 40 Jahren stattfindende Ortsturnier, die Tischtennis-Vereinsmeisterschaften (Jugend und Nichtaktive), steigt am Samstag, 5. Mai, in der Zehntscheune in Laudenbach. Die Hallenöffnung ist für 13.30 Uhr vorgesehen. In diesem Turnier wird ab 15 Uhr der Vereinsmeister 2018 im Einzel und im Doppel ermittelt.

Spannung verspricht auch die Doppelkonkurrenz. Hier werden die Paarungen kurz vor Spielbeginn gelost. Ab sechs Spielern wird auch für die Nichtaktiven, eine Turniermöglichkeit angeboten. Teilnahmeberechtigt sind hier alle (Kinder, Jugendliche, Damen und Herren), die noch nicht in einer Tischtennis-Mannschaft gespielt haben. Für die Kinder und Jugendliche entfällt die Startgebühr. Anmeldeschluss für die Aktiven und Nichtaktiven ist am Samstag vor Turnierbeginn in der Zehntscheune.

Der Spielmodus in der Einzel- als auch in der Doppelkonkurrenz, wird kurz vor Spielbeginn festgelegt. Veranstalter sind die Tischtennisfreunde Laudenbach. pm