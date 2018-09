Training mit ehemaligem Bodyguard

Weikersheim.Mit Michael Stahl ist es der Volksmission in Weikersheim gelungen, einen Referenten ins Taubertal zu holen, der durch viele Auftritte in Funk und Fernsehen bekannt ist.

Zudem wurde seine Arbeit mehrfach ausgezeichnet, nicht zuletzt mit dem „Werte Award“ für soziales Engagement, den er gleich mehrere Jahre erringen konnte. Am 28. September ist Stahl in der Familienkirche/Volksmission in Weikersheim zu Gast – als Redner und als Selbstverteidigungs-Trainer.

Bewacher von Stars

Helden von heute – was ist das? Michael Stahl spricht vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen über dieses Thema und erzählt aus seinem Leben.

Stahl ist ehemaliger VIP-Bodyguard (u.a. Papstbesuch 2006, Nena und Muhammad Ali). Seit fast 25 Jahren unterrichtet er als Fachlehrer für Selbstverteidigung, ist Motivationstrainer und Autor diverser Bücher. In TV-Sendungen, Schulen, Kindergärten und Heimen, in Gemeinden, Firmen und Gefängnissen wird er als Gewaltpräventionsberater angefragt.

Gewalt und Einsamkeit hat der Referent als Kind und Jugendlicher selbst erfahren. Er kennt die Auswirkungen einer vaterlosen Gesellschaft durch seine eigenen Fehler und Niederlagen, von denen er in seinen Vorträgen und Projekten erzählt.

Verteidigung lernen

Um 17.30 Uhr gibt Michael Stahl einen Selbstverteidigungskurs (ab dem 12. Lebensjahr), um 19.30 Uhr startet dann sein Vortrag. Anmeldeschluss für den Selbstverteidigungskurs ist der 26. September Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei. vm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.09.2018