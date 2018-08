Trainingslager für die Persönlichkeit

Weikersheim.Wie in jedem Jahr findet am Kärwedienstag, 4. September, das alljährliche Treffen der Landfrauen aus dem Main-Tauber-Kreis statt. Die Weikersheimer LandFrauen sind in diesem Jahr der Veranstalter und feiern auch gleichzeitig noch ihr 70-Jahr-Jubiläum.

Treffpunkt ist wieder die Zehntscheune in Laudenbach. Die Veranstaltung beginnt um 13.30 Uhr. Jutta Lenhart wird den Vortrag mit dem Thema „Trainingslager für ihre Persönlichkeit“ halten. Danach folgt die Kaffeepause mit selbst gemachtem Kuchen. Im Anschluss daran wird die Sängerin Angela Leupold mit den Besucherinnen eine musikalische Reise durch die letzten 70 Jahre machen. Wie in jedem Jahr wird auch der Landfrauenchor die Veranstaltung musikalisch umrahmen.

Zu dem Landfrauentreffen ist jeder willkommen. pm

