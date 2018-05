Traumhafte Ausblicke genossen

Anzeige

Weikersheim.Nach 2015 verbrachte die Ortsgruppe Weikersheim im Schwäbischen Albverein zum zweiten Mal ein dreitägiges Wanderwochenende auf der Ostalb bei Aalen.

Die erste Tour führte die Teilnehmer von der Kapfenburg über die Autobahn A7 auf den verwunschenen Wöllerstein. Auf zum Teil sehrschmalen Pfaden und bei bestem Wanderwetter ging es durch den Mischwald „Winterhalde“ weiter zum „Schlössle“ (ehemalige Burg Raichenbach). Über den Hubertus- Brunnen erreichte die Wandergruppe den Ort Hülen und kurz danach den Ausgangspunkt Kapfenburg. Den Abschluss dieser ersten Tour mit 14 Kilometern Wegstrecke genoss man in Lauchheim, bevor man das Quartier im Gasthof „Liederhalle“ in Hofen bezog.

Wie schon in 2015 hatten die Organisatoren Ulrike Wezel und Fritz Sackmann für die große Tour (18 Kilometer) am Samstag den ortskundigen Wanderführer Richard Mewitz aus Hofen-Aalen engagiert. Die Gruppe startete am Gasthof und es ging zunächst durch den Ort Hofen, über blumenbedeckte Wiesen, vorbei an Wasseralfingen hinauf zum „Wilhelmstollen“ und dem „Brunnenbäumle“. Mehrere Hinweistafeln informierten über die Geschichte des Erzabbaus in der Aalener Bucht und im „Tiefen Stollen“ beginnend bereits im 14. Jahrhundert.