Trompete, Stimme und merkwürdige Instumente

Weikersheim.Ein Konzert mit Erik Skodvin und Aaron Moore findet am morgigen Sonntag, 20. Januar ab 17 Uhr im Club w 71 in Weikersheim statt.

Aaron und Erik sind seit vielen Jahren Fans der Arbeit des jeweils anderen – von Eriks Spiel mit den Gruppen „Deaf Center“ und „B/B/S“ (beide waren schon zu Gast im Club) zu Aarons Arbeiten mit „Volcano The Bear“, „Gospel Of Mars“ und sein Duo mit Alan Courtis. Sie haben „zwischen einander“ eine große Welt von verschiedenartigen Musiken geschaffen. Ihr Duo-Album „Instead of Rain I Bring a Hat“ (2018) klingt einzigartig unter ihrem sonstigen Output. Es verbindet gewaltige Mengen an Instrumenten und Techniken, um ein surreales, melancholisches Ganzes zu kreieren. Die Aufnahme wurde in sechsjährigem Hin-und-hersenden von Tonschnipseln und Kompositionen erstellt.

Beim Live-Konzert improvisieren die Musiker mit zahlreichen bekannten und unbekannten Tonquellen. Aaron spielt Perkussion, Bänder, Trompete und Stimme, auch nutzt er bei Gelegenheit merkwürdige Instrumente, um mit dem Publikum zu interagieren. Erik spielt mit Tonkollagen, Verzerrungen, Elektronik und Rückkoppelungen.

Im Moment ist Aaron ein Engländer in New York, während Erik ein Norweger in Berlin ist. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.01.2019