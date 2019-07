Trotz knapper 4:5-Niederlage feierte das Team baden-württembergische Meisterschaft

Weikersheim.Die Tennis-Herren 50/2 Mannschaft des TSV Weikersheim traf im Lokalderby gegen den TA FC Creglingen auf bekannte Gesichter. In den Einzeln gab es je klare Niederlagen. Keine Chance hatten Jürgen Fricke gegen Norbert Welzel, Roland Herrmann, Klaus Hellinger gegen den früheren Weikersheimer Spieler Heiner Ring und Ulrich Löffler. Die Doppel waren umso knapper. Fricke/Löffler verloren im Matchtiebreak, während Herrmann/Hellinger ebenfalls im Matchtiebreak den Ehrenpunkt zur 1:5 Niederlage erspielten.

Zu ihrem letzten Spiel vor der malerischen Kulisse des Schwarzwalds beim TC Bühl trat das Herren 65/1 Team an. Ivo Roubal brillierte wie gewohnt mit seinem technisch starken Spiel. Gegen die gewaltige Vorhand seines sehr starken Gegners fand er jedoch kein Mittel und musste mit 6:7 1:6 seine erste Einzelniederlage hinnehmen. Unbesiegt blieb auch diesmal Herold Spang. Mit seinen druckvollen Schlägen setzte er sich mit 7:6 6:4 gegen den Bruder der gegnerischen Nummer 1 durch. Harald Renk konnte sein Spiel aus druckvoller Vorhand, Rückhand-Slice und Stopps nur im zweiten Satz präsentieren. Auch auf Grund seiner Matchtiebreak-Schwäche verlor er mit 3:6 6:2 5:10. Norbert Wonneberger konnte mit seinen Topspin-Bällen den Gegner beim 6:2 6:2 verzweifeln lassen. Er schaffte in dieser Saison eine seltene Bilanz: Alle sieben Einzel und auch alle sieben Doppel gewonnen. Die lange Saison ohne Ergänzungsspieler merkte man Edgar Kern an. Verletzungsbedingt musste er sein Einzel aufgeben. Etwas zu viele Fehler unterliefen Ivan Ptak und er kassierte mit 5:7 6:7 seine zweite Saisonniederlage. Seine guten Aufschläge und seine harte Vorhand reichten diesmal nicht aus.

Nach dem 2:4-Rückstand musste eine raffinierte Doppelstrategie helfen, die auch fast erfolgreich geworden wäre. Spang/Wonneberger trafen auf den ‚Ivo-Bezwinger’ mit der mörderischen Vorhand. Der wusste jedoch nie so wirklich, ob ein schneller gerader Ball (Spang) oder ein hoch abspringender Ball (Wonneberger) ihn erwartete, und so stand es erstaunlich schnell 6:1 3:0 für die Weikersheimer. Nach einem Sturz musste dann das gegnerische Team aufgeben. Zum ersten Mal spielten die beiden Cracks aus Pilsen zusammen.

Ohne Mühe gewannen Roubal/Ptak mit 6:3 6:2. Jahrelang sehr erfolgreich zusammen spielen Renk/Kern. Sehr oft sorgten sie im Doppel für den entscheidenden Punkt. Sie begannen auch diesmal gut, aber am Ende gingen vor allem dem stark angeschlagenen Edgar Kern die Kräfte aus. 6:4 7:5 10:12 war das unglückliche Ergebnis.

Trotz dieser knappen 4:5-Niederlage feierte das Team in Bühl gebührend die baden-württembergische Meisterschaft. ta

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.07.2019