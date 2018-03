Trupp bereits wieder abgezogen

Anzeige

Weikersheim.Die „Scherenschleifer“ sind unterwegs: Wie die Polizei der Redaktion bestätigte, hielt sich offenbar ein Trupp französischer Messer-, Scheren- und Bohrerschleifer im Raum Weikersheim auf und versuchte dort Haustürgeschäfte zu machen. Die Ergebnisse seien von mangelhafter Qualität, berichtete ein Betroffener der Redaktion. Abkassiert wurde natürlich trotzdem, mit undefinierbarer Quittungsadresse und damit kaum einer Möglichkeit für Regress, wenn gegebene „Garantien“ in Anspruch genommen werden müssten.

Die Polizei hat die Gruppe bereits in Augenschein genommen. Sie sei mittlerweile abgezogen, hieß es seitens der Pressestelle. Generell sei es ratsam, keine Geschäfte mit reisenden Scherenschleifern zu machen, heißt es in sämtlichen Berichten zu solchen Haustür-Offerten. Die Schärf- und Härtungsversprechen würden in der Regel nicht eingelöst, sagen Fachkundige. mrz