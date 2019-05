Über Ziele informieren

Weikersheim.Der SPD-Ortsverein Weikersheim schließt seine Kampagne für die Kommunalwahlen am Sonntag, 26. Mai ab.

In folgenden Bürgergesprächen der Gemeinderatskandidaten der Liste SPD/UB können sich Einwohner informieren und Anregungen geben: am Freitag, 17. Mai, in Nassau im Gasthaus „Löwen“; am Dienstag, 21. Mai, in Schäftersheim im Gasthaus „Klosterhof“; am Mittwoch, 22. Mai, in Honsbronn im Dorfgemeinschaftshaus – Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Am Freitag, 24. Mai, von 14 bis 17 Uhr und am Samstag, 25. Mai, von 9 bis 12 Uhr, präsentieren sich die Kandidaten der Liste SPD/UB an einem Informationsstand „An der Stadtmauer“, früher Kanalstraße, in Weikersheim. spd

