Umsichtig, engagiert und verlässlich

Anzeige

Besonders bezeichnend auf Gerhard Schwarz zitierte Kornberger Theodor Herzl, ein verstorbener Schriftsteller aus Österreich: „Wir haben einen Grundsatz bei unseren Weisen gefunden: Die Ehren gebe man dem, der sie nicht sucht“. In der Tat habe Gerhard Schwarz stets nach dem gehandelt, was ihm wichtig erschien und habe so dem Allgemeinwohl gedient. Zunächst einmal engagierte er sich im Gemeinderat bei der FWV. „Ihr Wort hatte Gewicht und die Entwicklungen dieser Stadt haben Sie maßgeblich geprägt und wichtige Projekte auf den Weg gebracht“, so Kornberger und fügte hinzu: „beruflich wie im ehrenamtlichen Bereich waren Sie ein absoluter Glücksfall für unsere Stadt Weikersheim.“

Gerhard Schwarz war 30 Jahre lang Bezirksnotar in Weikersheim. Uneitel und hilfsbereit stand er bei der Stabübergabe an seine damalige Nachfolgerin Margarete Hofmann mit Rat und Tat zur Seite.

Schwarz war neben seiner Mitarbeit im Rat auch Mitglied im Verwaltungsausschuss, im Musikakademieausschuss und im Beteiligungsausschuss Wasser und Abwasser.

Sein großer ehrenamtlicher Einsatz zeigt sich im Vorsitz des „Vereins zur Förderung des Sports“, dessen Wirkungskreis insbesondere dem größten Weikersheimer Verein, dem TSV, gilt.

Im TSV Weikersheim agierte er viele Jahre als Vorsitzender der Abteilung Tennis. Viel Freude macht ihm, gemeinsam mit seiner Frau Inge die aktive Mitarbeit im Seniorentreff UHU in der Hauptstraße.

Klaus Kornberger beglückwünschte Schwarz zu der Bürgermedaille, dankte ihm für seinen unermüdlichen Einsatz zugunsten der Stadt Weikersheim und ihrer Bürger.

Gerhard Schwarz dankte sichtlich gerührt und meinte, er sei sehr überrascht gewesen, als er von der Ehrung erfuhr. Die Anfrage seinerzeit, für den Gemeinderat zu kandidieren, habe er wohl überlegt und war auch damals vom großen Stimmenergebnis sehr angetan gewesen. Aber als Notar sei er doch mit vielen Menschen zusammen gekommen, die ihn kannten und Vertrauen in ihn hatten. Er bedankte sich sehr für die Ehrung und versprach auch weiterhin aktiv zu bleiben, sei es im Ehrenamt oder im persönlichen, gesundheitlichen-sportlichen Bereich. Er fühle sich nach wie vor sehr wohl in seiner Wahlheimat Weikersheim, auch wenn er damals nur fünf Jahre habe bleiben wollen und daraus nun fast 50 Jahre geworden sind. stv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.06.2018