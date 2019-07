Unberechenbares trifft auf Zerbrechliches

Bei den Opern-Vorstellungen im Weikersheimer Schlosshof kann das Publikum auch in diesem Sommer junge Talente in Hochform erleben – die Stars von morgen.

Weikersheim. In diesem Jahr bilden 15 junge Sängerinnen und Sänger aus 13 Nationen das Solistenensemble der Jungen Oper Schloss Weikersheim. Sie alle stehen am Ende ihres Gesangstudiums oder haben bereits erste Engagements an Opernstudios.

Stipendiat der Jungen Oper Schloss Weikersheim zu sein, bedeutet für sie einen großen Schritt Richtung Profikarriere. Denn regelmäßig nutzen Agenten von Künstleragenturen und die Intendanten deutscher Opernhäuser die Gelegenheit, in den Opernproduktionen der Jeunesses Musicales Deutschland (JMD), Sängernachwuchs zu casten und an ihre Häuser zu engagieren.

Bis nach New York

Die Karrieren von Opern-Stipendiaten der JMD führten nach Aachen, Nürnberg, Erfurt, Leipzig oder im Fall von Matthias Klink (1994 in Weikersheim als Fenton, „Falstaff“) und Ricardo Tamura (2001, Rodolfo, „La Boheme“) sogar an die Mailänder Scala und die Metropolitan Opera nach New York. Wer als Sänger erfolgreich sein will, der muss nicht nur stimmlich sondern auch darstellerisch überzeugen.

In Weikersheim wird das internationale junge Ensemble unter der Musikalischen Leitung von Dirigent Fausto Nardi und Regisseur Patrick Bialdyga in die Rollen der Bühnencharaktere von Giacomo Puccinis „La Bohème“ schlüpfen.

Die solistischen Opernrollen und ihre Darsteller: Mimi: Sie ist fasziniert von den lässig intellektuellen Künstlertypen in ihrem Freundeskreis. Doch anders als die Anderen ist Mimi nicht cool.

Mimi ist zart und zerbrechlich. In der extrovertierten Künstlerszene bleibt für das, was sie sich erträumt, kein Platz und sie verschwindet mehr und mehr in ihrer fiebrigen Sehnsucht (Es singen: Andrea Cueva Molnar, Schweiz; Daniela Yurrita Cardona, Guatemala; Belén Alonso, Spanien).

Rodolfo, ein Schriftsteller: Smart ist er und erfolgreich. Gerade ist sein aktueller Bestseller erschienen. Doch während Rodolfo sich in der öffentlichen Aufmerksamkeit sonnt, wirft das strahlende Ego des Schriftstellers einen Schatten auf seine Freundin. Der intellektuelle Sunnyboy ahnt nicht, dass sich eine private Katastrophe anbahnt (Guillermo Valdés, Chile; Antonio Fernandez Brixis, Peru).

Die Fetzen fliegen

Musetta: Abenteuerlustig, begehrenswert, unberechenbar. Musetta stürzt sich ins Leben und die Liebe. In ihrer On/Off-Beziehung mit Marcello fliegen die Fetzen, dann wieder reißen sie einander vor Eifersucht und Leidenschaft glühend die Kleider vom Leib. Ein Spiel, das sie perfekt beherrscht (Michela Guarrera, Italien; Mengqi Zhang, China). Marcello, ein Maler: Nicht reflektiert – instinktiv steuert er durch’s Leben.

Marcello hat Ärger mit dem Vermieter seines Ateliers. Aber der Maler kann einiges ab, auch in der ungestümen und aufregend-aufreibenden Beziehung zu Musetta. On und off: für die beiden funktioniert diese Adrenalin-Achterbahn ( Eunwon Park, Südkorea; Jeongmeen Ahn, Südkorea).

Ein freier Kopf

Schaunard, ein Musiker: Als Musikproduzent mittendrin im Großstadtlärm und den angesagtesten Clubs der Stadt, ist Schaunard privat doch eher der ruhige Typ. In seinem Zuhause und der Beziehung mit seinem Freund Colline hat er sich eingerichtet. Ein „gut-bürgerlicher“ relaxter Großstadtmensch eben (Florian Marignol, Frankreich; Bavo Orroi, Belgien).

Colline, ein Philosoph: Unter den Künstlern der Stadt, ist er der Lebenskünstler. Er liest, denkt und hat sein Auskommen. Colline ist ein freier Kopf und schert sich weiter wenig um Konventionen. In seiner Beziehung mit dem DJ Schaunard ist er „angekommen“ im Leben (Marcel Raschke, Deutschland; Dionysos Idis, Griechenland).

Benoit/Alcindoro: Erfolg ist, was zählt, und Profit, was ihn interessiert. Dass der glatte Immobilienmakler noch zuhause wohnt, stört ihn nicht, und wo’s der eigenen Geldanlage nutzt, stellt er Marcello ohne mit der Wimper zu zucken die Kündigung seines Künstlerateliers zu (Juan Camilo Yepes , Kolumbien; Friedo Henken, Deutschland).

Puccinis „La Bohème“ wird dirigiert von Fausto Nardi; Inszenierung: Patrick Bialdy. Es spielt das Jove Orquestra Nacional de Catalunya. Aufführungstermine: 25. Juli bis 4. August im Schlosshof Weikersheim; Beginn jeweils 20 Uhr. jmd

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.07.2019