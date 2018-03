Unfassbares fassbar gemacht

Anzeige

Das ganze Spektrum der Leiden, welche der Krieg hervor rief, wurde so vom Referenten für jedermann nachvollziehbar ausgebreitet. Die verständliche Frage der heutigen Generation, weshalb das Volk dieses Leid bis zum Ende des Krieges hinnahm, nahm Helmut Fehler zum Anlass, auf politische und gesellschaftliche Mechanismen wie Propaganda und Zensur, Nationalstolz und Patriotismus sowie wirtschaftliche und politische Interessen – unter anderem verantwortungslose Kriegsziele – hinzuweisen. „Ein Teil der Versäumnisse“, so Fehler, „war dem Kriegsbild von 1871 geschuldet, dem die politisch-militärische Führung des Reiches anfangs anhing“.

Der Referent hat mit seinem Beitrag zum Kriegsende 1918 das Schicksal seiner Ur-Großeltern in Umrissen sichtbar werden lassen: diese Familie hatte bis zum Kriegsende drei ihrer vier Söhne verloren, die Mutter starb an Gram, als sie die Verschollenen-Meldung ihres dritten Sohnes erhielt. Die Mühle sowie das Vermögen überlebten die Inflation 1923 nicht – die wenigen Überlebenden standen vor dem wirtschaftlichen Nichts. Fakten und nachvollziehbare Schicksale: an diesem Abend wurden historische Abläufe fassbar. Obwohl sich – so glauben viele – Geschichte nicht wiederholt, fiel den zahlreichen Zuhörern eins ums andere Mal ein Vergleich mit der derzeitigen aktuellen Weltlage ein. „Ein Fingerzeig“, so ein Zuhörer, „längst Vergangenes sich ab und zu ins Gedächtnis zu rufen“. TVK

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 31.03.2018