Unruhiges Jahr hinter sich gebracht

Fünf Zugführer, 19 Gruppenführer und 41 Atemschutzgeräteträger und 40 mit CE-Führerschein ausgestattete Fahrer tragen gemeinsam mit Kommandant Jürgen Friedel besondere Verantwortung: Bei insgesamt zwölf Bränden in Weikersheim und einem im Rahmen der Überlandhilfe in Creglingen waren sie im Einsatz, unter dem Stichwort der insgesamt 2017 geleisteten 18 „technische Hilfeleistungen“ finden sich neben Sturmschadenshilfe, Ölspursicherungen und Insektenbekämpfung auch zwei Einsätze zur Menschenrettung.

19 Fehlalarme

Ohne die Sicherheitswachen der Feuerwehr täten sich Veranstalter mit manchem kleineren und größeren Event schwerer, ob es um die Oper, die Kärwe, um Feste, Konzerte oder kirchliche Veranstaltungen geht. 29 solche Einsätze waren es 2017 für die Freiwillige Feuerwehr Weikersheim. Ausrücken musste die Wehr auch aufgrund vom 19 Fehlalarmierungen; 14 davon waren durch Brandmeldeanlagen verursacht. Engagierte Feuerwehrleute absolvierten wichtige Aus- und Fortbildungskurse: ein Miglied schloss die Ausbildung zum Gruppenführer ab, zwei die zum Truppführer, acht absolvierten die Grund- und Sprechfunkausbildung.

Bei zahlreiche Sitzungen, Dienstbesprechungen, in Ausschüssen und Gesprächen im Rathaus wurden Weichen gestellt, der Dank von Kommandant Jürgen Friedel schloss alle ein, mit denen die Feuerwehr zusammengearbeitet hatte. Immer wieder beeindruckend sei für ihn, mit welchem Einsatz die Freiwillige Feuerwehr Weikersheim mit ihren aktiven Abteilungen den Schutz der Bevölkerung garantiere. Hautnah habe er das besonnene und professionelle Handeln der Feuerwehr und der benachbarten Wehren miterlebt.

Kornberger hob das beispielhafte Engagement und die tiefe innere Einstellung, den Mitmenschen zu helfen, hervor. „Es ist in vorderster Linie eine Frage des Charakters,“ so Kornberger.

Auch auf ihre Senioren und auf die Jugendarbeit könne die Feuerwehr stolz sein, so Kornberger: Über die Aktivitäten der Altersabteilung hatte Rudolf Ott berichtet, Stadtjugendwart Thomas Hermann informierte über die Arbeit der 39 in zwei Jugendgruppen in Weikersheim und Schäftersheim organisierten Jugendlichen. Die acht Betreuer haben dem Feuerwehrnachwuchs bei den 14-tägigen Übungsabenden, aber auch unter anderem im Rahmen einer 24-Stunden-Übung und beim Zeltlager technisches Wissen und das wichtige Kameradschaftsgefühl vermittelt. „Verwaltung und Gemeinderat wissen um den Stellenwert der Feuerwehr,“ so Kornberger.

2017 wurden neben kleineren Beschaffungen auch ein Hochleistungslüfter und zwei weitere Tragkraftspritzen beschafft, dieser Tage wird das jüngst für rund 60 000 Euro gekaufte gebrauchte Feuerwehrfahrzeug TSF-W für die Abteilung Schäftersheim zugelassen. Wenn das derzeitige Fahrzeug der Abteilung Schäftersheim zur Abteilung Nassau gewechselt ist, dann kann das dortige Fahrzeug außer Dienst gestellt werden. Aufgrund der Änderung der Trinkwasserverordnung steht in diesem Jahr die Nachrüstung aller Pumpen und Standrohre mit Rückschlagklappen an. Kornberger beantragte die einstimmig en bloc erteilte Entlastung.

Sehr leistungsbereit

Als sehr leistungsbereit und professionell hat der stellvertretende Kreisbrandmeister Andreas Geyer die Freiwillige Feuerwehr Weikersheim kennengelernt. Sicher auch aufgrund der engagierten Jugendarbeit sei die Weikersheimer Wehr 2017 um sechs neue Aktive gewachsen – gegen den Trend, wie er ausdrücklich hervorhob. Er warb um die auch zur Eigensicherung erforderliche Teilnahme an Atemschutzgeräteträger-Lehrgängen. Auch sei die Aufstellung eines am Gefahrenpotential orientierten Feuerwehrbedarfsplans ratsam, um Zuschussmöglichkeiten zu erhalten. Dass künftig das Leistungsabzeichen keine zwingende Voraussetzung zur Teilnahme am Truppführerlehrgang ist, lobte Geyer: Das erleichtere die Suche nach Führungspersonal.

Vereinheitlicht werden im Main-Tauber-Kreis die Ausbildungsunterlagen mit dem Ziel eines einheitlichen Ausbildungskonzepts, was Terminprobleme bei Lehrgängen reduzieren dürfte. Der Vorsitzende des Kreisfeurwehrverbands Sebastian Quenzer verwies auf die auf Kreisebene erreichte Erhöhung der Entschädigungssätze.

Gemeinsam überreichten Quenzer, der stellvertretende Kreisbrandmeister Geyer, Bürgermeitser Kornberger und Kommandant Friedel drei der insgesamt sieben verliehenen Feuerwehrehrenzeichen in Silber. Kommandant Friedel und Bürgermeister Kornberger verliehen den frisch gebackenen Gruppen- und Truppführern sowie den Absolventen der Grundausbildung ihre Beförderungsurkunden. ibra

