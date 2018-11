Unterrichts-Pausen sportlicher gestalten

Weikersheim.Nicht nur Rektor Peter Pflüger und Konrektorin Gudrun Wolf sind stolz auf das neue Klettergerät im Grundschulpausenhof der Gemeinschaftsschule, sondern auch die Sponsoren, die sich auf dem Pausenhof trafen, um die neue Attraktion zu besichtigen. Das Klettergerüst hat einen Wert von insgesamt 15 000 Euro. Bürgermeister Klaus Kornberger, Bernhard Teuffel von der Firma Wittenstein, Andreas Kreissl, Geschäftsführer der Firma Ceracon, Jürgen Fricke, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Vorbach-Tauber, Jutta Gromes von den Doredräwern Schäftersheim und Simone Dosch, die frühere Vorsitzende des Fördervereins der Gemeinschaftsschule, waren beeindruckt von der Größe und den Klettermöglichkeiten an dem neuen Spielgerät. Sie freuten sich, dass es von den Grundschülern so gut angenommen wird und durch ihre Spende die Pause sportlicher gestaltet werden kann. GMS-Rektor Peter Pflüger bedankte sich bei den Sponsoren und bei Simone Dosch, die sich unermüdlich dafür eingesetzt habe, das geeignete Spielgerät und Sponsoren zu finden. „Ein Anfang ist gemacht“, so Pflüger, „als nächstes steht die große Fläche vor der neuen Mensa an, die zu einem Schulgarten mit Hochbeet und Bauwagen umgestaltet werden soll“. stv

