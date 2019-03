Unterstützung für regionale Projekte

Weikersheim.Mit insgesamt 2 500 Euro an Spendengeldern bedachte die Volksbank Vorbach-Tauber vor einigen Tagen verschiedene Institutionen im Geschäftsgebiet und lieferte somit erneut einen großen Beitrag zur Unterstützung der Region.

Ermöglicht werden die Geldspenden durch die Ausschüttung des Gewinnsparvereins der Volksbanken und Raiffeisenbanken. Grund zur Freude hatten bei der Spendenübergabe die Gesangvereine in Adolzhausen und Oberstetten, die bei der Anschaffung neuer Vereinskleidung unterstützt wurden.

Für das Deutsche Rote Kreuz Ortsgruppe Niederstetten steht die Anschaffung neuer Funkgeräte an und die Mediothek in Niederstetten feiert in diesem Jahr das 25-jährige Jubiläum u. a. mit einem Kindertheater. Finanzielle Unterstützung bekam auch die Ortschaftsverwaltung Münster für die Renovierung des Dorfgemeinschaftshauses.

Alle Spendenempfänger erhielten jeweils 500 Euro für die Realisierung der oben genannten Anschaffungen bzw. Aktivitäten. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.03.2019