„Urgestein“ Roland Popp ausgezeichnet

Es ist Tradition bei der Firma Hieber aus Weikersheim, dass langjährige Mitarbeiter im Rahmen der Weihnachtsfeier für ihre Treue zum Unternehmen besondere Anerkennung erfahren.

Weikersheim. Zu diesem Anlass dankten Detlef Hieber und Gabi Ehrmann-Hieber den Jubilaren für ihr jahrelanges und treues Engagement und betonten, wie sehr sie die Verbundenheit der Mitarbeiter zum Unternehmen schätzten und sprachen ihnen ihre Glückwünsche aus.

Nicht selbstverständlich

Gerade in Zeiten hoher Fluktuationsraten sei es nicht selbstverständlich, wenn ein Unternehmen auf eine so hohe Mitarbeiterbindung bauen könne.

„In unserer schnelllebigen Zeit ist es nicht mehr selbstverständlich, dass man auf so eine große Stammbelegschaft blicken kann. Auch das langjährige Wissen und die Erfahrung sind für ein Familienunternehmen, wie die Firma Hieber von hoher Bedeutung. Mit solchen Mitarbeitern in unserem Team können wir uns zuversichtlich und voller Energie dem Jahr 2019 zuwenden“, so Detlef Hieber.

Insgesamt standen sechs Ehrungen für langjährige Betriebszugehörigkeit und eine Ehrung für hervorragende Prüfungsergebnisse an. Allen Jubilaren wurde eine symbolische Wasserpumpenzange in verschiedenen Ehrungsfarben samt Urkunde und einem Präsent überreicht.

Tobias Ritter wurde aufgrund hervorragenden Prüfungsergebnisse in seiner Gesellenprüfung geehrt. Für jeweils fünf Jahre Betriebszugehörigkeit wurden André Fenzl, Enrico Fischer und Frank Dürr geehrt. Armin Pfeffer wurde für seine 20-jährige Tätigkeit als Zentralheizungs- und Lüftungsbauer bei Hieber geehrt. Er ist seit langen Jahren Obermonteur und eine der tragenden Säulen bei Hieber. Auf 30 Jahre Betriebszugehörigkeit schaut Martin Kreußer zurück, der bereits seine Ausbildung bei Hieber als Zentralheizungs- und Lüftungsbauer absolvierte. Auch er gehört zu den wichtigen und erfahrenen Obermonteuren des Hieber Teams.

Den krönenden Abschluss bildete Roland Popp, ein „Urgestein“ bei Hieber, das seit 40 Jahren als Heizungs- und Sanitärinstallateur im Unternehmen tätig ist.

Solch eine lange Verbundenheit und Betriebstreue ist selten und wurde daher auch von Geschäftsführer Detlef Hieber lobend erwähnt.

Als Dank und Anerkennung wurde er zusätzlich durch eine Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg geehrt.

Die Firma Hieber blickt heute auf eine 48-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Das inhabergeführte Familienunternehmen mit seinen mittlerweile 54 Mitarbeitern erhielt kürzlich den ersten Platz des Zukunftspreises Main-Tauber-Kreis zum Thema „Wissenstransfer“. Eine Auszeichnung, die die Weitergabe firmeninternen Wissens thematisiert. Dies ist besonders für den Nachwuchs wichtig, der bei Heiber, wie man das an Beispielen der geehrten Jubilare sehen kann, aus eigenen Reihen hervorgebracht wird. „Unseren Mitarbeitern gebührt große Anerkennung, sie sind die Qualitätsgrundlage für unseren Erfolg. Und ich bin stolz, ein Teil dieses besonderen Teams zu sein“, so Hieber. pm

