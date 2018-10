Vater Italiener, Mutter Rottweiler

Weikersheim.Der mehrfach ausgezeichnete Kabarettist und Comedian Heinrich del Core überzeugte seine Zuschauer im voll besetzten Jeunesses Keller binnen von Minuten. Es wurde mit seinem gut zweistündigen Programm unter dem Titel „Ganz arg wichtig“ bestens unterhalten und hatte viel zu lachen.

Im Oktober 2000 gastierte der Künstler schon einmal im Jeunesses Keller. Damals hieß er noch Heini Öxle und zauberte. Doch irgendwann wechselte er das Genre und tritt seit einigen Jahren unter seinem richtigen Namen auf. Heinrich del Core ist Halbitaliener, kommt aus Rottweil und macht sich deshalb auch keine Mühe, irgendetwas auf hochdeutsch zu erzählen. Er ist Schwabe und dazu steht er auch. „Mein Vater ist Italiener, meine Mutter Rottweiler.“

Mit Jeans, Lederjacke und den knallroten Schuhen stellt er gleich zu Anfang klar, dass er kein politisches Kabarett macht, denn über Politik regt er sich dermaßen auf. Und über den Maaßen sowieso. Das war auch schon sein einziger Ausflug ins Politische. Er läßt das Publikum viel lieber an seinen Erlebnissen teilhaben und plaudert, was das Zeug hält. Eine Pointe jagt die nächste, die Zuschauer amüsieren sich köstlich. Doch vorab will er noch die Altersstruktur seiner Zuschauer wissen. Die meisten heben ihre Hand in der Altersgruppe 50 bis 60. Sogar eine 81jährige ist dabei, und sie ist quietschfidel.

Danach berichtet er ein wenig über seine Heimatstadt Rottweil, übrigens die älteste Stadt Baden-Württembergs, über den Bauboom, der dort zurzeit herrscht (Aufzugstestturm von Thyssen Krupp mit 246 Meter Höhe und dem Bau der längsten Brücke der Welt über den Neckar mit 950 Meter Länge) und landet dann wieder im Privaten, beim Italienurlaub mit seinen drei Kindern. Die, anders als früher, nicht ständig meckern und einem mit ständigen Fragen nach der Ankunft nerven, sondern die in ihre Handys schauen oder einen Film nach dem anderen glotzen und dann beim Anhalten fragen, sind wir schon da? Worauf der Vater antwortet, nein, wir sind schon Zuhause!

Seine Frau zitiert er gut und gerne und erzählt von ihrem Wunsch, endlich einen Thermomix zu besitzen. Den erfüllt sie sich und kauft gleich zwei weitere für die bereits ausgezogenen Kinder, damit sie sich im Studium auch etwas Warmes kochen können. Und wer zahlt das alles? Er! Sein Wunsch nach einer Drohne indes findet dagegen kein Gehör. Er erzählt vom gemeinsamen Urlaub auf der Insel Lipari und der dortigen Diskussion im Restaurant, wer was bestellt und wie die Ehefrau ihren Mann mit der Aussicht auf anschließendes gemeinsames Kuscheln doch noch um den Finger wickelt und ihren Wunsch nach einer gemeinsamen Pizza durchsetzt.

Er berichtet von den Hitzewallungen seiner Frau (weiß sie das eigentlich alles?) und scheut sich nicht, im Publikum zu fragen, wer von den weiblichen Gästen ebenfalls in dieser Lebensphase steckt und erhält auch prompt von einer Dame ein Handzeichen. Ob sie auch immer den Pulli lüftet? Ja, macht sie auch. Bei den Männern fange die Midlife Crises mit den gleichen Buchstaben an wie den Frauen, die in der Memopause stecken. Es fängt auch hier mit M an und hört mit e auf: Mountainbike.

So geht es in einer Tour und die Lacher wollen gar nicht mehr aufhören. Zum Schluss brilliert er nochmals mit einem Sketch beim Zahnarzt. Und auch hier weiß er genau, wovon er spricht, denn vor seiner Zeit als Künstler arbeitete er als Zahntechniker. Er mimt detailgetreu die Angst des Patienten vor einer Spritze, dem ein Zahn gezogen werden soll. Klar, das macht er wahrheitsgetreu und jeder im Saal erkennt sich sofort und kringelt sich vor Lachen.

Am Schluss kündigt er an, dass er gerne ein weiteres Mal mit seinem neuen Programm kommen würde. Liebe Heinrich del Core-Fans: dem steht nach diesem köstlichen Abend nichts im Wege.

