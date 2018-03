Vegetarier auf dem Mars

Anzeige

Weikersheim.Der Leonberger Bezirkskantor Attilla Kalmann improvisiert am Sonntag, 25. März um 19 Uhr an der Laukhuff-Orgel der Evangelischen Stadtkirche St. Georg in Weikersheim. Er untermalt und begleitet den dänischen Stummfilm: „Das Himmelsschiff“ von Holger Madsen.

Dieser Film aus dem Jahr 1918 ist unter dem Eindruck des ersten Weltkriegs entstanden. Auch wenn Dänemark sich neutral verhielt, hatten Gewalt und Leid doch Auswirkungen auf das Land und dies spiegelt sich auch in den Filmen dieser Zeit.

Fast rührend naiv

Das aus heutiger Sicht fast rührend naive Weltraummärchen erzählt von einer Expedition zum Mars und damit zu einer Gesellschaft, die Hass und Gewalt und selbst die Angst vor dem Tod überwunden hat. Der Kapitän Avanti Planetaros startet mit einer Gruppe von Astronauten in einem Raumschiff zum Mars. Die Reise verläuft nicht störungsfrei, selbst eine Meuterei droht. Auf dem Mars begegnet der Besatzung eine Hochkultur aus Pazifisten und Vegetariern.