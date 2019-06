Vereinsheim läutet den Aufschwung ein

Wenn der Kleintierzuchtverein Z 6 Weikersheim am Sonntag, 16. Juni, das 60-Jahr-Vereinsjubiläum feiert, ist das für alle Beteiligten ein Grund zur Freude.

Weikersheim. Das Jubiläum ist auch ein Grund, um zurückzublicken in das Jahr 1958, als am 22. Februar 1958 einige Hobbyzüchter in der Bahnhofswirtschaft den Kleintierzuchtverein Z 6 Weikersheim aus der Taufe hoben. Zum Vorsitzenden wurde damals Karl Wittmann gewählt, als Beisitzer Rudi Köstler und Ernst Philipp. Den Posten des Schriftführers übernahm Emil Wagner, Verbindungsmann nach Bad Mergentheim wurde Karl Nowak.

Noch im selben Jahr beteiligte man sich zum ersten Mal erfolgreich an einer Kleintierausstellung in Bad Mergentheim. Nachdem die Weikersheimer Hobbyzüchter anfangs noch als Gruppe Weikersheim des Kleintierzuchtvereins Z 436 Bad Mergentheim firmierten, erlangte man am 3. Januar 1961, mit der Eintragung ins Vereinsregister mit oben genanntem Namen unter der Vereinsnummer VR 219 die uneingeschränkte Selbständigkeit.

In den folgenden Jahren entwickelte sich der Verein kontinierlich weiter, die Mitgliederzahl stieg an und auch die züchterischen Aktivitäten häuften sich. Auch wenn man sich im Gasthaus „Hirschen“ gut aufgehoben fühlte, wurde der Wunsch nach einem eigenen Vereinsheim immer lauter. Nach längeren aber erfolgreichen Verhandlungen mit der Stadt, stellte diese dem Kleintierzuchtverein schließlich ein Gelände im Gewann „Pfaffenloch“ in der Nachbarschaft des Schützenhauses zur Verfügung.

Der Neubau begann dann wohl etwas zäh, doch schon zwei Jahre nach den ersten Planungen konnte das neue Vereinsheim mit Ausstellungshalle bezogen werden. Im Rahmen der Hauptversammlung im Jahre 1972 würdigte der damalige Vorsitzende Karl Nowak den Neubau als existenziellen Meilenstein in der Geschichte des Vereins. Er würdigte ausdrücklich die großartigen Leistungen der Vereinsmitglieder, die in mehreren Hundert Stunden das Vereinsheim fast komplett in Eigenleistung erstellt hatten.

Von da an nahm der Verein einen deutlichen Aufschwung, auch in züchterischer Hinsicht, denn in der Folgezeit konnten bei den regionalen und überregionalen Ausstellungen zahlreiche Preise für Zuchterfolge errungen werden. Ein weiterer Meilenstein in der Vereinsgeschichte war der am 2. Januar 1972 organisierte erste Taubenmarkt bzw. die erste Kleintier-Verkaufsbörse auf dem Gelände rund um das Vereinsheim, wo Hühner, Enten, Gänse und Kaninchen der verschiedensten Rassen die Besitzer wechselten. Dieser monatliche Verkaufsmarkt für Kleintiere entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einem wahren Mekka für Händler und Käufer gleichermaßen, die den Kleintierzuchtverein Z 6 Weikersheim bis weit über die Hohenloher Region hinaus bekannt machte.

Die offizielle Einweihung des Vereinsheims in Verbindung mit einer Lokalgeflügelschau, erfolgte im Oktober 1974, nachdem die lang ersehnte Wasserleitung nach zuvor sehr schwierigen Verhandlungen endlich fertig gestellt worden war. Längst hatte sich der Kleitierzuchtverein Z 6 Weikersheim als wertvolles Mitglied in der Weikersheimer Vereinsgemeinschaft und im gesellschaftlichen Leben der Stadt als feste Größe etabliert.

Der Verein, der von Beginn an eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit betrieb, sammelte auch die folgenden Jahre bei regionalen und überregionalen Ausstellungen zahlreiche Preise und Auszeichnungen, davon Deutsche-, Europameister, Euro- und Bundessieger, die auch von den anderen Vereinen im Kreisverband neidlos anerkannt wurden.

Seit dem Jahre 1987 besitzt der Jubelverein eine eigene Zuchtanlage in den Räumen des Vereinsheims. Eine Hiobsbotschaft erreichte den Verein am 4. Mai 1983, als man durch den Unfalltod des damaligen Vorsitzenden Johann Dove einen schmerzlichen Verlust hinnehmen musste. Aus tiefem Respekt und in Anerkennung der großen Verdienste des Verstorbenen für seinen Verein, verzichtete man auf das zwei Jahre später geplante Fest zum 25. Vereinsjubiläum.

Durch die stets perfekt organisierten monatlichen Verkaufsbörsen, hatte man sich auch in anderen Bereichen der Tierhaltung einen guten Namen erworben. Die Folge war, dass der Süddeutsche Hunde-Verein wegen einer geeigneten Lokalität für die Bundes- Sieger- Schau 1985 in Weikersheim anfragte. Gefragt getan, Anfang September 1985 traf sich die bundesdeutsche Elite der Hundezüchter in Weikersheim, um bei starken Zuschauerinteresse die Deutschen Bundes-Sieger zu küren.

Mitte 1989 ging die Angst um in Weikersheim, denn die Jahre zuvor in China ausgebrochene „Hämorrhagische Krankheit“ (RHDV/RHDV-2), die für die befallenen Tiere zu 90 Prozent tödlich endet, hatte sich bis nach Mitteleuropa ausgebreitet. Doch zum Glück blieben die Weikersheimer Kleintierzüchter von der tödlichen Krankheit weitgehend verschont.

Große Kontinuität

Seit dem Jahre 1984 – mit zwei kurzen Unterbrechungen – führt nun Josef Konrad den Kleintierzuchtverein Z 6 Weikersheim, in Zusammenarbeit mit seinen Vorstandskollegen mit Um- und Weitsicht, sehr erfolgreich. Er betont allerdings, dass auch seine Vorgänger großen Anteil an der so erfolgreichen Geschichte des Vereins besitzen.

Ein Schockmoment drei Tage vor dem Heiligen Abend des Jahres 1993 war zweifellos das Hochwasser, das die jahrelange Aufbauarbeit auf einen Schlag zunichte zu machen drohte. Auch hier ging der Kelch am bedrohten Vereinsheim vorüber. Mit einer großen Jubiläumsschau wurde Anfang November 1998 das 40- jährige Vereinsjubiläum gefeiert, bei dem die gastgebenden Züchter wieder großartige Erfolge feiern konnten.

Sechs Jahre später freute man sich über die Einweihung der neuen Tauberbrücke, die als so genannte Entlastungsstraße Nord, auch für den Kleintierzuchtverein eine bessere verkehrstechnische Anbindung brachte.

Im Jahre 2006 beeinträchtigte erneut eine Tierkrankheit (Vogelgrippe) die züchterischen Aktivitäten des Vereins.

Mit einer großen Jubiläumsschau im Vereinsheim wurde auch das 50- jährige Jubiläum begangen, verbunden mit zahlreichen Ehrungen und wiederum hervorragenden Zuchterfolgen.

Wenn der Kleintierzuchtverein Weikersheim am Sonntag, 16. Juni die Bevölkerung zum runden 60. Geburtstag einlädt, kann er auf eine 60- jährige wechselvolle aber auch eine sehr erfolgreiche Geschichte zurückblicken. Dies tut man mit einem zünftigen Fest rund um das Vereinsheim, beginnend mit einem Familiengottesdienst und anschließenden Grußworten, bevor der Spender des „Ochs am Spieß“, Karl Schlehaus, das Fest eröffnet. Ab 11.30 Uhr wird bewirtet. Ein Korbmacher zeigt seine selten gewordene Kunst, ein Kinderflohmarkt wird die kleinen Festgäste ebenso anlocken wie der Streichelzoo. Die Vereinsjugend stellt die Aktion „Kanin-Hopp“ vor, einen Geschicklichkeits- Parkour für Kaninchen.

