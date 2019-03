Veronika Bruder als neue Jugendleiterin bestätigt

Weikersheim.Die Mitgliederversammlung der Badminton-Abteilung im TSV Weikersheim fand dieses Jahr in der Klosterscheuer in Schäftersheim statt. In Vertretung der erkrankten Abteilungsleiterin Sandra Bauer begrüßte der stellvertretende Abteilungsleiter Peter Köstler die Mitglieder, insbesondere TSV-Geschäftsführer Walter Frick.

Michael Neu übernahm den Jahresbericht der Abteilungsleitung. Er berichtete unter anderem vom Be-such des Sportkreistages in Laudenbach im März, vom ersten Weikersheimer Stadt-Kirchen-Lauf im Juni, vom „Türöffner-Tag“ bei der Firma Laukhuff und vom Jubiläumsausflug im Oktober – immerhin feierte die Abteilung Badminton 2018 ihr 30-jähriges Bestehen.

Ein besonderer Höhepunkt im Jubiläumsjahr war der Stadionbesuch in Hoffenheim. Von den 28 Kindern und Jugendlichen, die in drei Gruppen montags trainieren, nahmen immerhin 20 mit sechs Begleitern teil.

Wie immer in den letzten Jahren war es ein gutes Miteinander von Jung und Alt in der Abteilung auch bei gemeinsamen außersportlichen Aktivitäten.

Das will man auch im neuen Jahr fortsetzen und mit einem gemeinsamen Theater-Besuch bei den Doredräwern im April in Schäftersheim beginnen. Die Anzahl der Mitglieder ist mit 131 annähernd gleichgeblieben.

Als sportlicher Leiter konnte Michael Neu von einem Schnupperkurs im März, einem Trainerworkshop im Oktober und einem Schleifchenturnier im November berichten. Die Freizeitrunde 2017/2018 wurde mit einem hervorragenden 2. Platz hinter Schnelldorf beendet. Die scheidende Jugendleiterin Diana Baumann berichtete von der Teilnahme an Bezirksranglistenturnieren in Salach, in Neuhausen und in Gerlingen mit guten vorderen Plätzen. Auch beim Mini Junior Cup in Bad Mergentheim und Gschwend war man mit vielen Teilnehmern dabei.

Bei den Regionalranglistenturnieren erreichte Antonia Schnupp jeweils den ersten Platz. Ihr Vater Matthias Schnupp wurde vom Sportlichen Leiter als „Fahrer des Jahres“ geehrt, da er bei allen Turnieren, mit teilweise weiten Anfahrten, als Fahrer zur Verfügung stand. Der Dank geht an alle Fahrer, an die scheidenden Trainer und die neuen jungen Trainer, vor allem aber an die Jugendleiterin Diana Baumann, die dies Amt über zehn Jahre hervorragend ausübte. Als Trainerin wird sie jedoch weiterhin zur Verfügung stehen.

Nach dem Kassenbericht von Sabine Mittnacht, der die Kassenprüfer eine ausgezeichnete Kassenfüh-rung bescheinigten, dankte der TSV-Geschäftsführer Walter Frick der Abteilung für die geleistete Arbeit.

Bei den anschließenden Wahlen wurden alle zur Wahl stehenden Amtsträger einstimmig für zwei Jahre wiedergewählt. Neu im Vorstand ist Veronika Bruder als Jugendleiterin, die von den Jugendlichen gewählt und von der Versammlung be-stätigt wurde.

TSV-Geschäftsführer Walter Frick wies auf den erneuten Stadt-Kirchen-Lauf am 30. Juni hin, bei dem er wieder auf rege Beteiligung und Mitarbeit der Abteilung Badminton hofft. Der stellvertretende Abteilungsleiter Peter Köstler sagte dafür spontan zu und schloss die Versammlung mit dem Hinweis auf die im Sportheim der Fußballer stattfindende Hauptversammlung des TSV-Gesamtvereins am Mittwoch, 3. April. mfh

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.03.2019