Versailler Vertrag und seine Folgen

Weikersheim.Hundert Jahre ist es her, dass der Pariser Friedensvertrag (Vertrag von Versaille“) die Geschichte Europas bestimmt hat. Er war der Schlusspunkt eines mit großen Hoffnungen begonnenen Krieges, der Deutschland schließlich ruinierte und die Weichen für die Zukunft stellte.

Schicksal einer Familie

Hier schließt der Vortrag am Montag, 28. Januar, an die beiden Referate 1914 und 1918 an, wo der Verfasser und Vortragende Helmut Fehler das Schicksal einer fränkischen Müllersfamilie in den Mittelpunkt des Geschehens stellte.

Die Jahre nach dem Waffenstillstand, geprägt von Existenznot, Inflation und einer kaum beherrschbaren Grippe-Pandemie stehen genauso im Mittelpunkt der Betrachtungen wie die gesellschaftlichen Umbrüche der neuen Demokratie und der herben Enttäuschung über das Ergebnis der Pariser Friedenskonferenz. Die deshalb so stark im kollektiven Gedächtnis verankert wird, weil dem Land nicht nur die Schuld für den Krieg, sondern auch kaum zu erfüllende Reparationen und Landverluste aufgebürdet werden.

Alle Schichten erfasst

Die politischen Wirren und die wirtschaftliche Bedrängnis wegen der noch nicht aufgehobenen Lebensmittelblockade erfassten fast alle Schichten der Bevölkerung und destabilisierten die rasch wechselnden Regierungen, die von einer Krise in die andere taumelten.

Die Schauplätze des reichlich mit Bildern ausgestatteten Vortrages werden sowohl die Orte – wo die teilweise unheilvollen Entscheidungen getroffen wurden – als auch die Dörfer und Städte in Franken sein, wo die Menschen sich mit den Konsequenzen auseinander setzen mussten. tvk

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.01.2019