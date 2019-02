Viel Beifall für mitreißende Darbietung

Ein kurzweiliges und berührendes Konzert erlebte das Publikum der Musikschule Hohenlohe in der katholischen Kirche in Weikersheim.

Weikersheim. Das Konzert wurde von der Gesangsklasse von Musikschul-Lehrerin Hanna Markowski unter der Überschrift: „Da ist Freude“ gestaltet.

Nicht nur an den Gesichtern der Musiker konnte man ihre Freude am Singen, Musizieren und guten Miteinander ablesen. Hörbar ließen sie das auch in ihren zahlreichen Liedbeiträgen zu den Themen Frieden, Glauben und Zuversicht, Freundschaft solistisch, im Duo, im Trio oder im Chor erleben.

Harmonischer Gesang

Bereits zu Beginn brachten die Sänger und Sängerinnen aller Altersstufen während ihres Einzugs die ganze Kirche zum Klingen und trafen sich im Altarraum zum harmonischen Chor mit dem stimmungsvollen Stück „A World of Peace and Harmony“.

Besonders berührend im Reigen der geistlichen Popgesänge das „Pie Jesu“ von Andrew Lloyd Webber, gesungen vom jüngsten Sänger, dem neunjährigen Jonathan Ball. Mit seiner klaren Kinderstimme erreichte er mühelos die Höhen und ließ die Zuhörer dahinschmelzen.

Empfindsam interpretiert waren die geistlichen Arien aus Romantik und der Barockzeit. Von der fernen Empore hörte man ein wohlklingend singendes Gesangsduo mit dem Ave-Maria von Saint-Saens, aus dem Chorraum das brilliant musizierte Laudamus te von Vivaldi und eine dynamisch fein abgestimmte Arie von G. Bononcini. Auch eine klangvoll kolorierte Belcantoarie von G. Donizetti bereicherte den Konzertgenuss.

Instrumentale Zwischentöne

Für Zwischentöne sorgten mehrere Instrumentalisten. Linda Ruess entführte mit virtuosem Querflötenspiel in die Oper La Traviata, souverän begleitet von Lukas Herold. Beschwingt, rhythmisch exakt und tänzerisch spielten einige junge Pianisten solistisch, vier- und sechshändige Werke von R. Arima und J. B.Vanhal, E.v. Dohnanyi und Chopin.

Ihren großen Auftritt hatte das sechzehnköpfige Gitarrenorchester aus dem ganzen Verbandsgebiet der Musikschule von Igersheim bis Gerabronn mit den von Schulleiter Andreas Straßer eigens für das Konzert arrangierten Melodien aus Russland und dem 1982 ursprünglich für Dudelsack komponierte Musikstück Highland Cathedral. Auf die weiche Akkordbegleitung des Ensembles setzten die beiden Blockflötistinnen Lilli Beier und Lea Tinzmann klangvoll die schönen Liedmelodien.

Drei Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ bewiesen im Konzert, dass sie mit ihrem besonderen musikalischen Engagement und ihren eindrucksvollen Interpretationen zurecht erste Preise in Schwäbisch Hall erhalten haben.

Anna Ruess aus Igersheim hörte man in „Friends“ von M.W. Smith, einem Song voll musikalischer Spannung. Fabia Jahrmann aus Weikersheim, seit einiger Zeit Mitglied im Landesjazzchor, glänzte mit ihrem kernigen Solo bei „Go down moses“

Luca Stöhr aus Gerabronn, sich selbst begleitend auf der Gitarre, begeisterte mit dem Stück „Mercy“ von Shawn Mendes. Mit metallischem Begleitrythmus setzte er sein Instrument auch als Schlagzeug ein und veranlasste das Publikum zum Mitklatschen. Sein Können wird er zu einem späteren Zeitpunkt nochmals beim Landeswettbewerb zeigen können.

Schulleiter Andreas Straßer zeigte sich begeistert über das gute Abschneiden der drei Schüler von Musikschullehrerin Hanna Markowski und überreichte ihnen am Konzertabend ihre Urkunden.

Zum Ende des Konzertes verdichtete sich der Klang in der Kirche immer mehr und zunehmend vereinten sich alle Sängerinnen und Sänger zum fünfzwanzigköpfigen Chor. Hier beeindruckte besonders Michael Jacksons „Earthsong“ mit der aktuellen Sorge „Was tun wir, um die Erde zu retten?

Die Gemeinschaftleistung aller Sängerinnen und Sänger fand ihren Höhepunkt im wunderbar stimmungsvollen Segenslied „Verleih uns Frieden“. Mit dem schwungvoll gesungen Spiritual „O happy day“ ging ein mitreißendes und abwechslungsreiches Konzert zu Ende, welches das zahlreiche Publikum zu stehendem Beifall veranlasste.

Die Ausführenden des Konzerts: Klavier: Hermann- Josef Beyer, Sarah Lorey, Franziska Hammel, Kaspar und Marcel Cieminsky, Lukas Herold, Robin Schuch, Mina Kürschner, Querflöte: Linda Ruess.

Gesangssolisten: Laurie Traub, Finja Burkhardt, Janina Beyer, Hanna Ursin, Stefanie Leimeister, Fabienne Isabey, Jonathan Ball, Antonia Neumann, Sophia Ball, Iris Burkhart, Finja Burkhart, Helen Hümmert, Pauline Spielmann, Wenke Auerbach, Thomas Baumann, Lisa Götzelmann, Anna Ruess, Luisiana Marino, Luca Stöhr, Fabia Jahrmann, Franziska Hammel. mhrb

