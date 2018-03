Viel Einsatz und Teamgeist gefordert

Anzeige

Ortsvorsteher Markus Lang sagte in seinem Grußwort, dass Schäftersheim stolz auf seinen Liederkranz sein könne, der den Ort auch im letzten Jahr beim Spatenstich der Tauberphilharmonie würdig vertreten hatte.

Die Sänger aus Neunkirchen-Wachbach brachten mit dem von ihrem Chorleiter Theodor Spannagel arrangiertem Stück „We will rock you“, singend und klatschend Stimmung in die Halle. Danach sangen sie „Deine Schuld“ von den Ärzten, dessen Text auch auf die Geschehnisse von heute noch absolut zutreffend ist. Auch den „Flieger-Marsch“ trugen sie mit viel Schwung vor.

Der stellvertretende Vorsitzende des Hohenloher Sängergaus, Michael Oechsner, verglich in seinem Grußwort das Singen mit den olympischen Tugenden. Auch hier sind nur mit viel Einsatz und Teamgeist unter Anleitung der Chorleiter Erfolge möglich, wovon man sich auch heute hier überzeugen könne. Er stellte den Schäftersheimer Sängern sogar in Aussicht, zum Philharmonie-Chor für die Tauberphilharmonie aufzusteigen, nachdem sie schon beim Spatenstich aufgetreten sind und vielleicht auch für das demnächst stattfindende Richtfest eingeladen werden. Anschließend überreichte er den Sängern Klaus Herzig und Gerhard Balbach für 25 Jahre aktives Singen im Chor die Ehrennadel des Hohenloher Sängergaus.

Flott vorgetragen

Vorsitzender Rainer Hörner ernannte dann auch die beiden ältesten Sänger zu Ehrenmitgliedern des Liederkranzes mit der Hoffnung, dass ihre Stimmen dem Chor noch lange erhalten bleiben.

Anschließend wurde gemeinsam das „Bundeslied“ von W. A. Mozart angestimmt, zu dem sich die Teilnehmer erhoben. Danach trugen die Schäftersheimer Sänger die Pophits „California Dreamin“ und „Hit the Road Jack“ rhythmisch exakt und mit sehr viel Schwung vor. Dabei konnte man genau erkennen, dass die Zusammenarbeit zwischen Chorleiter Erwin Wolfarth und den Sängern beiden Seiten Freude bereitet.

Das Kontrastprogramm gestalteten die „Fasching-Singers“ des Liederkranzes. Zur Gitarrenbegleitung von Erwin Wolfarth und Ralf Wißing zeigten einige Sänger ihre „weibliche Seite“ als Backroundchor des Frontsängers Rainer Hörner zu den Songs „Der perfekte Moment“ von Max Raabe und „Oh Baby“.

Den zweiten Teil des Abends eröffneten die Sänger aus Neunkirchen-Wachbach mit dem Gospelsong „Heaven is a wonderful place“ wieder sehr schwungvoll, danach folgten „You are so beautiful“ und das getragene „Abendfrieden“ von Rudolf Desch, das sehr flott vorgetragen wurde. Der Liederkranz beschloss den Abend mit dem anspruchsvollen Tessiner Volkslied „Pferde zu viere traben“ und dem irischen Segenslied „Möge die Straße uns zusammenführen“.

Da die Zuhörer noch nicht genug hatten, wurde als Zugabe noch „Alter Freund Wein“ von Reinhard Mey gesungen, der hervorragend zu den Sängern aus dem Weinort passt. st

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.02.2018