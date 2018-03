Viel los im fernen Reich der Gasnebel und Galaxien

Anzeige

WEIKERSHEIM.Die Monate März und April sind besonders gespickt, um in Weikersheim Wissen über den Sternhimmel vermittelt zu bekommen.

Am Samstag, 24. März findet bereits zum 16. Mal der bundesweite Tag der Astronomie statt. Dabei öffnen im deutschen Sprachraum viele Sternwarten und Planetarien ihre Türen und bieten Programme für die Bevölkerung an. Auch die Astronomische Vereinigung Weikersheim macht bei dieser Aktion mit und öffnet am Samstag, 24. März ab 16 Uhr ihre Kuppeln. So steht bei schönem Wetter beispielsweise die Beobachtung der Sonne auf dem Programm. Mit speziell ausgerüsteten Teleskopen kann sie gefahrlos beobachtet werden. Mit Glück können dort gewaltige Explosionen beobachtet werden. Etwas ruhiger geht es dagegen am Nachthimmel zu. Gasnebel, Galaxien und Sternhaufen können im neuen Teleskop der Sternwarte bestens beobachtet werden. Die Sternwarte ist am Tag der Astronomie in jedem Falle geöffnet. Bei schlechtem Wetter werden Vorträge gehalten und Bilder von Himmelsobjekten gezeigt und erklärt. Im Zweifelsfall empfiehlt sich ein Anruf auf der Sternwarte unter 07934/1365. Der Besuch der Sternwarte Weikersheim und die Sternführungen sind kostenlos.

Im Monat April bieten die Astronomen verstärkt die Möglichkeit zur Himmelsbeobachtung auf der Sternwarte an. So kann ab 7. April an jedem Freitag- und Samstagabend ab 20 Uhr die Sternwarte bei klarem Himmel besucht werden. avw