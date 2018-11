Vier Küchen der Region ausgezeichnet

Der „Gault & Millau 2019“ zeichnet deutschlandweit wieder Restaurants aus – auch in unserer Region: in Weikersheim, Mulfingen-Ailringen, Lauda und Wertheim.

Weikersheim/Lauda. Etwas früher als geplant kam die 2019er-Ausgabe des „Gault & Millau“-Restaurantführers dieses Jahr auf den Markt. Einige der Bücher erreichten ihre Empfänger schon Tage vor der offiziellen Veröffentlichung. Der Freude der Ausgezeichneten tut dies jedoch keinen Abbruch.

Der „Gault & Millau“ urteilt nach dem französischen Schulnotensystem mit 20 möglichen Punkten. Die diesjährige Höchstwertung von 19,5 Punkten wurden für Küchen von Weltklasse verliehen, wie offiziell erklärt wird.

Der „Guide Michelin Deutschland 2019“, der wiederum Sterne verteilt, kommt übrigens erst im Februar auf den Markt.

Laut der Gourmet-Bibel „Gault & Millau“ stehen von den 100 besten deutschen Köchen 18 in Baden-Württemberg am Herd – das bedeutet Platz 1 in der kulinarischen Bundesliga vor Bayern mit 15, Nordrhein-Westfalen mit 13 und Berlin mit zehn Köchen.

Auf 16 Punkte und damit in jene Klasse, in der nach dem Verständnis des Guides „Kochen zur Kunst wird“, kommen das Restaurant „Laurentius“ in Weikersheim und der „Amtskeller“ in Mulfingen-Ailringen.

Die Tester beschreiben und bewerten dieses Jahr insgesamt 155 Restaurants in Baden-Württemberg. 145 Küchenchefs zeichnen sie mit einer oder mehreren Kochmützen aus. Darunter sind auch die neu eröffneten oder erstmals bewerteten Lokale „Kleinod“ in Öhringen (14 Punkte), „Rebgut Lauda“ in Lauda-Königshofen und „Dinges“ in Wertheim (jeweils 13 Punkte).

Im Vergleich zur Vorjahresausgabe nimmt der „Gault & Millau“ im Ländle 22 Restaurants neu auf und streicht zehn langweilig gewordene; 21 werden höher bewertet, acht niedriger. Der Guide erscheint im Münchner ZS Verlag (768 Seiten).

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.11.2018