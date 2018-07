Vierzehn neue Schulsanitäter

Anzeige

Weikersheim.In diesem Schulhalbjahr absolvierten 14 Schüler der GMS Weikersheim erfolgreich einen Erste-Hilfe-Kurs. Aktuell verfügt die Schule über etwa 45 eigens ausgebildete Schulsanitäter, die für kleine Notfälle im Schulalltag theoretisch und praktisch gewappnet sind.

Erstmals lief der EH-Kurs als KooBO-Projekt, eine vom Land Baden-Württemberg initiierte Förderung der beruflichen Orientierung. Die Aufbaugilde Heilbronn bot wöchentlich wertvolle Unterstützung in den Übungsphasen.

Arbeit der Rettungskräfte

Als Abschluss der Ausbildung wurde der Projektnachmittag am Schuljahresende in die DRK-Rettungswache nach Bad Mergentheim verlegt, bei dem auch Laura Janetzki und der Schulsozialarbeiter Matthias Paul dabei waren. Dort wurden den frisch gebackenen Schulsanitätern facettenreiche Einblicke in die Arbeit der Rettungskräfte gewährt: In einer Mischung aus theoretischen Erklärungen zur Notfallpraxis und praktischen Vorführungen einiger Hilfsmittel des Rettungswagens wie etwa der Schaufeltrage konnten die Schulsanitäter einen umfassenden Einblick in die Maßnahmen des Rettungsdienstes gewinnen. Auch durften sie selbst einmal Hand anlegen wie z.B. beim Ausprobieren der Vakuummatratze, die etwa bei schweren Verletzungen der Wirbelsäule zum Einsatz kommt.