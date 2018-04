Vokales auf hohem Niveau

Anzeige

Weikersheim.Seit 18 Jahren helfen sie, indem sie singen: Die Rede ist vom Vokalensemble „Via Classica“, einem losen Zusammenschluss von mittlerweile 18 Gesangsenthusiasten aus dem Raum Oberes Taubertal/Hohenlohe.

Gegründet haben sie sich im Dezember 2000 und seither den Spendenreinerlös ihrer über 50 Konzerte von insgesamt 35 000 Euro immer auch für Projekte vor Ort belassen, um zu helfen.

Das Vokalensemble und die evangelische Kirchengemeinde veranstalten ein Konzert mit dem Titel „Cantate Domino“ am Sonntag, 15. April, um 18 Uhr in die evangelischen Stadtkirche in Weikersheim (am Marktplatz).