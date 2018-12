Schäftersheim.Chorkonzert am Mittwochabend: Um 19.30 Uhr findet am morgigen Mittwoch in der Schäftersheimer Kirche eine musikalische Adventsandacht mit dem Frauenchor Ars Musica Aub unter Leitung von Regine Hangstein statt. Zu hören ist adventliche Vokalmusik aus alter und neuer Zeit. Pfarrer Roland Stiehle wird die besinnliche Andacht mit passenden Texten ergänzen. Der Erlös des Abends kommt der Renovierung des Kirchturmes zugute.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.12.2018