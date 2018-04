Volleyballer plagen Zukunftssorgen

Anzeige

Von zwei verdienten Mitstreitern, dem Ehrenmitglied Karl Stirnkorb und dem Ehrenvorsitzenden Karl-Heinz Veeh musste der Verein im vergangenen Jahr Abschied nehmen. Die Teilnehmer gedachten ihrer stellvertretend für alle verstorbenen Mitglieder.

Derzeit gehören fast genau 1200 Mitglieder einer der sechs Abteilungen des Gesamtvereins an. Trotz vielfältiger Aktivitäten verzeichnet auch der TSV leicht rückläufige Mitgliederzahlen. Wohl auch aufgrund der gründlichen Aktualisierung der Mitgliederkartei verlor der Verein seit 2016 rund 50 Mitglieder. Dabei präsentieren sich die Abteilungen Turnen und Fußball mit aktuell 540 und 366 Mitgliedern in nahezu unveränderter Stärke, die Tennisabteilung schmolz um 25 Mitglieder auf knapp 200 Köpfe zusammen; die Abteilungen Badminton und Ju-Jutsu stabilisierten sich bei gut 130 beziehungsweise rund 70 Mitgliedern. Derzeit 47 Mitglieder zählt die vor drei Jahren noch 60 Mitglieder starke Volleyballabteilung.

Warteliste bei den Turnern

Gespannt beobachtet der Verein die von Stadt und Verein gemeinsam geplante Sportplatzumgestaltung, die nach mehrfacher WLSB-Bauberatung vom Württembergischen Landessportbund bezuschusst wird.

Angesichts der laufenden Mammutaufgabe hatte sich Rosemarie Spitzley entgegen ihrer ursprünglichen Absicht bereit erklärt, das Vorstandsamt doch noch für weitere drei Jahre auszuüben. Das sei dann allerdings ihre „definitiv letzte Amtsperiode“, ließ Rosemarie Spitzley, die bereits auf eine 18-jährige Vorstandstätigkeit zurückblicken kann, mitteilen. Günter Steinmüller, Leiter der Turnabteilung, berichtete über 16 verschiedene Trainingsangebote der 34 Übungsleiter, Trainer und Helfer, die sich an alle Alters- und Leistungsgruppen richten. Schon zweieinhalbjährige Kleinkinder sind beim Mutter-Kind-Turnen zu finden, und mit weit über 80 Jahren gehören auch Senioren noch zu den aktiven Turnern. Teilweise machen Übungsleitermangel und ausgeschöpfte Hallenkapazitäten Wartelisten und Aufnahmestopps erforderlich. Schwerer tun sich die Volleyballer, wie Abteilungsleiter Rüdiger Daul berichtete. Angepeilt sind der Wiederaufstieg aus der Bezirksliga und die Teilnahme an Seniorinnenmeisterschaften. Falls es aber nicht gelinge, einen Jugendleiter und -trainer für den Aufbau eines neuen Jugendspielbetriebs zu finden, habe die Abteilung „bereits mittelfristig“ kaum noch Zukunft, warnte Daul. Was zu bedauern wäre, denn es gelang der kleinen Abteilung, glatt 13 Teams für die Teilnahme an der Volleyball-Stadtmeisterschaft zu begeistern.

Badminton-Abteilungsleiterin Sandra Bauer berichtete über sportliche und gesellige Angebote: Zwei Schleifchenturniere, die Beendigung der Freizeitrunde als Zweiter, drei Teilnahmen an Mini Junior Cup-Turnieren und drei Regionalranglistenturnieren dokumentieren sportlichen Ehrgeiz.

Letztmals für den TSV startete Ju Jutsuka Alicia Pommert 2017 bei den Deutschen Meisterschaften. Inzwischen startet sie für Wiesbaden, wie Abteilungsleiter Friedemann Weller berichtete. Mit aufwändigem Trainingsangebot an vier von sechs Wochentagen, bei Lehrgängen, Prüfungen und etwa dem Kurs mit dem Ju Jutsu- und Pilates-Trainer und DJJV-Kader-Physiotherapeuten Andreas Behlau dokumentiert die Abteilung hohen sportlichen Anspruch.

Sehr engagiert nahmen die Jugendlichen der Tennisabteilung an den von Thomas Väth ausgerichteten Jugendmeisterschaften teil. Etwas schwer tut man sich beim Nachwuchs; entsprechend setzt die Abteilung auf Spielgemeinschaften mit Markelsheim und Igersheim.

Die über mehrere Wochenenden verteilten Clubmeisterschaften der Erwachsenen wurden 2017 mangels Beteiligung abgesagt.

Heuer, so berichtete Abteilungsleiter Alexander Schumann, sollen die Clubmeisterschaften durch Konzentration auf ein Wochenende wieder mehr Spieler ansprechen. Zwölf Mannschaften sind für die Verbandsrunde 2018 gemeldet. Dirk Schlenker, Leiter der Abteilung Fußball, berichtete über die erfolgreichen Mädchenteams, die „in der Saison 2016/2017 alles in den Schatten stellten.“

Auf den Erfolg folgt Ernüchterung: zwei Mädchen wanderten in Bundesliga-Vereine ab, eine weitere sei auf dem Sprung.

Die Abteilung muss den Abstieg aus der Bezirksliga verschmerzen, geht aber dennoch optimistisch in die Zukunft: Die verjüngte Leitungsriege plant angesichts der zahlreichen Mannschaften eine Erweiterung des Sportheims durch Aufstockung. Insgesamt ist der Verein auch finanziell gut aufgestellt. Maria Frick-Hemer, die gemeinsam mit Helmut Schwarz die Kasse geprüft hatte, bescheinigte Schatzmeister Thomas Jäger eine perfekte Kassenführung und empfahl die Entlastung.

Ehe Weikersheims Bürgermeister Klaus Kornberger zur entsprechenden Abstimmung aufforderte, lobte er die „sehr gute aktive Jugendarbeit“ des Vereins mit seinen vielen ganzjährigen Angeboten für alle Alters- und Leistungsgruppen. Als „einfach klasse“ bezeichnete Kornberger das vereinsintern von Teamgeist geprägte, in Bezug auf die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und der Kommune kollegiale Miteinander.

Klar ist für Kornberger, dass die Arbeiten an den Sportplätzen bis zur Kärwe erledigt sein werden. Seinem Antrag auf Entlastung des Vorstands erteilte die Versammlung ebenso einstimmig ihre Zustimmung wie den Wiederwahlen von Rosemarie Spitzley als Vorsitzende und von Maria Frick-Hemer als Kassenprüferin.

