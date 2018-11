Vom Leben eines Hochstaplers

Weikersheim.In seinem autobiografischen Debütroman „So, und jetzt kommst du“, erzählt Arno Frank von seinem Vater –einen Hochstapler. Dieser bringt seine Familie ins Verderben.

Der Vater: Jürgen Frank ist gelernter Verwaltungsfachmann und glaubt, wie es sich für einen echten Hochstapler gehört, von Anfang an, ihm stehe mehr zu. Er wird erwachsen, als das Wirtschaftswunder gerade erstmals ins Stottern gerät. Über den Dörfern rund um Kaiserslautern hängt eine Glocke aus Nachkriegsmief und erster BRD-Behaglichkeit. Jürgen Frank arbeitet eine Zeit lang in einem Autohaus, dann macht er sich selbständig und versucht, Wohlstandskrempel gewinnbringend weiter zu verhökern, Expander, Wagenheber, Heimtrainer. Der Vater wird zunehmend größenwahnsinniger und schafft es nach Portugal und bis auf die Hügeln an der Cote d’Azur in eine Villa. Dort leben vor allem die drei Geschwister wie im Paradies, doch die Eltern benehmen sich immer seltsamer – bis ein Zufall enthüllt, dass der Vater ein Hochstapler ist. Was zunächst wie ein Abenteuer anmutet wird mehr und mehr zu einem Albtraum.

Arno Frank, liest am heutigen Donnerstag, 22. November um 19.30 Uhr und der Stadtbücherei Weikersheim. stv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.11.2018