Von Barock bis Pop

Anzeige

Elpersheim/Pfitzingen.Der Chor „Sing again“ der evangelischen Kirchengemeinde Elpersheim und der Posaunenchor Elpersheim bieten zwei Konzerte an. Am Samstag, 28. April um 20 Uhr in der Kirche St. Georg in Elpersheim und am Sonntag, 29. April um 19 Uhr in der Trinitatiskirche Pfitzingen.

Schon seit vielen Jahren gestalten die beiden Gruppen musikalisch vielseitige und ansprechende Konzerte in der Region. „African Alleluja“ und „Sing Jubilate Deo“, zwei schwungvolle Chorsätze amerikanischer Komponisten mit Bandbegleitung erklingen neben neueren geistlichen Liedern, einer Motette aus der Barockzeit und dem bewegenden „The Ground“ des norwegischen Komponisten Ola Gjeilo. Auch der Song von Whitney Houston „One moment in time“ wird zu hören sein. In der Band spielen Linda Ruess, Querflöte, Hermann-Josef Beyer, Piano, Ingo Schmid, Gitarre, Simon Hopf, Schlagzeug und Matthias Striffler, Bass. Der Eintritt ist frei.