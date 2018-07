Von Herakles-Jobs bis Mackie Messer

Anzeige

Herkules etwa: Held oder doch eher Schurke? Held natürlich, sollte man meinen angesichts der riesigen Aufgaben, die er bewältigte. Und umgekehrt: Schurke natürlich, denn in einem Anfall von Wahnsinn hatte er seine drei Kinder ermordet. Zudem aber noch: Opfer natürlich – denn Hera hatte Herkules mit dem Wahnsinn geschlagen – aus Rache, die eigentlich ihrem untreuen Gatten Zeus hätte gelten müssen, denn der hatte Herkules unehelich mit Alkmene gezeugt. Die fiesen Jobs und den neuen Namen „Herakles“ – übersetzt: „Ruhm der Hera“ – verdankte Herkules dann einem Freund der rachsüchtigen Göttin.

Es ist schon vertrackt mit den Helden und Schurken! Fasziniert lauschten die Gäste den von Johanetta Müller, Thomas Tolk und Roland Wunderlich vorgetragenen Mythen und Erklärungen, hingerissen verfolgten sie die Verbindung von Herakles zur Musik – den eigenen Musiklehrer habe er mit der ebenfalls zum Sternbild erhobenen Leier erschlagen – , zum Sternbild des Krebses und zur Krebs-Kompositionstechnik von Johann Sebastian Bach, die Anne Lehmann und Melanie Tolk eindrücklich an Piano und Violine hörbar machten.

Aus dem Alten Testament schaute David vorbei – Held im Kampf gegen Goliath, Schurke, möglicherweise Vergewaltiger Beth-Sebas, gewiss Anstifter des Selbstmordkommandos für ihren Mann Uria. Und aus diesem Geschlechte, so überliefert die Bibel, soll der verheißene Messias hervorgehen, den die Weisen aus dem Morgenland anhand des Sterns von Bethlehem seine Aufwartung machen?

Blick auf dem Abendhimmel

Vertrackt ist es mit den Helden, den Schurken: Nichts ist schwarz-weiß! Nicht einmal der Abendhimmel. Drei Dämmerungsstufen, so erklärt Albert Hammer, „Sternführer“ des Abends, gibt es allabendlich: Die allgemein Dämmerung genannte nach Sonnenuntergang, dann die nautische, die es Seefahrern ermöglicht, sich an den Sternen zu orientieren, und dann die astronomische, die Sternbeobachtung gestattet.

Noch – nach einer Stippvisite bei Schillers Trio Dionys, Damon und dessen als Bürge eingesprungenem, dem Tode geweihten Freund; nach einem Treffen mit Heinrich Heines „Die beiden Grenadiere“, denen Manfred Birkhold herrlich dramatisch die Stimme lieh und nach Begegnungen mit den von Rolf Seiter herrlich bösartig präsentierten Schurken Mackie Messer und Peachum und der Sabinchen-Moritat - ist es nicht dunkel genug für den Blick auf Herkules und Lyra.

Einen Sternführer wie Hammer kann das nicht schrecken: Mit spannender und anhand ausgeklügelter Sternwartentechnik anschaulicher Darstellung diverser Theorien über den Stern von Bethlehem ist die Zeit bis zur astronomischen Dämmerung gut überbrückt. Da sind dann allerdings die meisten der Kinder, die mit herrlicher Keckheit die David-Heldentat singend kommentiert hatten, schon auf dem Heimweg.

Durch die Teleskope

Bis spät in die Nacht nutzten etliche die Gelegenheit zum Teleskop-Blick in den fristgerecht aufgeklarten Nachthimmel. Der literarisch-musikalisch-astronomische Abend bestätigte auch in diesem Jahr, dass die Kulturkooperation zwischen der Evangelischen Kirchenmusik und der Astronomischen Vereinigung außergewöhnliche Highlights ermöglicht.

