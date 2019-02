„Leben eben“ sollte eine Veranstaltung von Jugendlichen für Jugendliche sein. War sie auch: Selbst Planung und Moderation wurden von einer 18-Jährigen übernommen.

Weikersheim. Mit dem Kleinkunst-Wettbewerb „Leben eben“ bot die Jeunesses Musicales Deutschland (JMD) Jugendlichen aus dem Main-Tauber-Kreis bereits zum elften Mal eine Bühne.

Entsprechend dem Motto „Leben ist, was du draus machst“ nutzten auch in diesem Jahr junge Talente ihre Chance, und präsentierten in der bis zum letzten Platz gefüllten Weikersheimer „stattHalle“ ihr Können. Mindestens so aufregend wie für die Künstler war der Abend auch für Greta Wirth. Die 18-Jährige aus Laudenbach absolviert seit September ein Freiwilliges Kulturelles Jahr bei der JMD. Sie hat den Wettbewerb weitgehend eigenverantwortlich organisiert und stand am Wettbewerbsabend für die Moderation auch selbst auf der Bühne.

Individuelle Beiträge

Die Beiträge waren hinsichtlich Stil und Performanz so individuell wie die jungen Künstler, von denen jeder hörbar seine Fans im Publikum hatte. Am Ende wählten die Zuhörer die Band „Skyline“ mit den meisten Stimmen zum Gewinner. Sie ist ein Projekt der offenen Jugendarbeit des Bürgerhauses Igersheim. Ioanna Theofilou, Anna-Joy Desch, Paul Rückert, Dean Urban (alle zwischen 15 und 17) präsentierten drei eigene Songs über große Erwartungen und geplatzte Illusionen. Namentlich: „I thought I could be your special one“, „try out“, und „I will be wild and free, free like a bird“. Die Poetry-Slammerin Samira Schmitt (18) aus Rüsselhausen trug einen Text vor, der anlässlich der Jüdischen Kulturtage in Igersheim entstanden war. Woran erinnern wir uns? Und was vergessen wir lieber? Wir fühlen uns gut als neugierige Weltreisende, während andere Menschen vor Hunger und Krieg aus ihrer Heimat fliehen. Wir feiern die Pressefreiheit, wo andernorts Journalisten mit ihrem Leben für ihre Überzeugungen einstehen. Samiras eindrücklichen Appell „Erinnern an Vergessenes!“ wählte das Publikum auf Platz zwei.

Cristin Leber (16) aus Oberbalbach und Maylin Brenner (16) aus Vilchband hatten bei einem Musicalauftritt ihre gemeinsame Leidenschaft fürs Singen entdeckt. Bei „Leben eben“ präsentierten sie sich als Gesangsduo mit den beiden Coversongs „Happy ending“ von Mika und „All of me“ von John Legend und wurden am Ende mit dem dritten Platz belohnt.

Für den Mut, ihre Gefühle musikalisch auszudrücken, zollte das Publikum auch Janina Kleinschrot (21) aus Niederstetten Respekt, die sich zu zwei eher stillen, melancholischen Songs selbst auf der Gitarre begleitete. Dagegen wohl eher spaßig gemeint, war der Beitrag von Tim Kilian (19) aus Creglingen und Luca Stirmlinger (18) aus Craintal.

Für ihren Songhelden, der wegen nächtlicher Ruhestörung auffällig geworden war und nun sein Dasein für zwanzig Jahre hinter Gittern fristen muss, gab es Lacher und Applaus.

Außer Konkurrenz sorgte Duc-Anh Pham aus Dörzbach, selbst ehemaliger „Leben eben“-Teilnehmer, an der Gitarre für Unterhaltung. Dann versammelten sich noch einmal die Akteure auf der Bühne. Alle waren zurecht stolz auf ihren gelungen Auftritt, und alle gönnten einander den Erfolg. Die Urkunden und Preise überreichten JMD-Generalsekretär Ulrich Wüster und Thomas Kohlschreiber, Leiter der Filiale Creglingen/Niederstetten der Sparkasse Tauberfranken, die auch in diesem Jahr Preisgelder im Gesamtwert von 600 Euro stiftete.

So war der Kleinkunstwettbewerb der JMD mit einem begeisterten Publikum, einer jungen Kulturmanagerin, selbstbewussten Teilnehmern und glückliche Gewinnern auch in diesem Jahr wieder eine sympathische Veranstaltung. jmd

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.02.2019