Von klassischem Liedgut bis hin zu Rock

Schäftersheim.Der Liederkranz Schäftersheim veranstaltet am Samstag, 9. März ab 20 Uhr seine traditionelle Winterfeier in der Bauernhalle. An diesem Abend wird gemeinsam mit den Gästen vom Gesangverein Eintracht Oberbalbach und deren Chor „Arioso“ ein abwechslungsreiches Programm des Chorgesangs dargeboten. Von klassischen Stücken von Franz Schubert über Liedermacher Reinhard Mey bis zu rockigen Klängen von Queen wird für jeden Geschmack etwas geboten.

Für einen Augenschmaus wird die Gruppe „Moondancer“ aus Creglingen sorgen. lk

