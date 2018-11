Wahrer Sturm auf Schloss Weikersheim

Weikersheim.Einen großen Ansturm von Besuchern erlebten Schloss und Schlossgarten Weikersheim am Wochenende. Zum 100-Jahr-Jubiläum der Republik in Deutschland wurde ihnen freier Eintritt geboten.

Unter dem Motto „Stürmt eure Schlösser!“ hatten die „Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg“ die wichtigsten ihrer Monumente den Bürgern des Landes zur Besichtigung freigegeben.

Mit Erfolg: „Die Besucherinnen und Besucher haben die republikanische Inbesitznahme des Erbes gefeiert“, freute sich Geschäftsführer Michael Hörrmann.

Von den fast 30 000 Gästen landesweit entfielen mehr als 1200 auf Schloss Weikersheim, das „Schatzkästchen im Nordosten“.

Schlossverwalterin Monika Menth zeigte sich darüber sehr zufrieden. Diese Zahl sei „ein sehr gutes Ergebnis für unsere Region – viermal mehr Besucher als sonst in dieser Jahreszeit“.

Allein am Sonntag habe es 30 ausgebuchte Führungen durch die original ausgestatteten Barockräume und den prächtigen Renaissance-Rittersaal gegeben. Eine Fotoaktion rundete die Jubiläumsaktion ab: Alle Besucher, die ein Selfie aus dem Schloss machten und es mit dem Hashtag #SturmteureSchlösser auf Facebook oder Instagramm hochluden, haben die Chance auf einen tollen Gewinn: eine kostenlose private Feier in der stilvollen Säulenhalle von Schloss Weikersheim. Und wer am Wochenende keine Gelegenheit zu einem Besuch hatte, kann auch in Zukunft an jedem Tag vorbeikommen. Geöffnet ist das Schloss von 10 bis 17 Uhr – allerdings zum normalen Eintrittspreis. peka

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.11.2018