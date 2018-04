„Walking“ als Lebensweg

Anzeige

Schäftersheim.Die Überschrift „Walk of Konfi“ hatten sich die neun Konfirmanden aus Schäftersheim, Nassau und Bieberehren zum Thema ihrer Konfirmation in der Schäftersheimer Nikolauskirche gesetzt – in Anlehnung an den „Walk of fame“ in Hollywood auf dem über 2000 Sterne eingelassen sind, die an verdiente Stars aus Film und Fernsehen erinnern. Passend waren große Sterne mit den Namen der Jugendlichen über dem Chorraum und auf dem Weg in die Kirche dekoriert.

Unterschied allerdings zu den Stars in Hollywood, so Pfarrer Roland Stiehle sei, dass die jungen Menschen sich ihren Ruhm nicht erst verdienen müssen, sondern von Gott einfach so angenommen sind wie sie sind. Walking auf dem Weg des Glaubens sei ein lebenslanger Weg und gut, wenn Mitläufer wie Eltern und Freunde begleitend zur Seite stehen, auch wenn der Weg in die falsche Richtung geht.

Elfriede Ott, Vorsitzende des Kirchengemeinderats Nassau betonte, dass die Jugendlichen bei aufkommenden Zweifeln auf ihr Herz hören sollten und vertrauen, dass der Lebensweg in die richtige Richtung geht. Ergänzend zu den Texten über die Grundlagen des Glaubens nach den Reformatoren Martin Luther und Johannes Brenz waren Gemeindelieder zum Thema ausgewählt wie: „Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit“ und „ Weißt du, wieviel’ Sternlein stehen? – Gott der Herr hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet an der ganzen großen Zahl“.