Wandern durch den Drachenwald

Weikersheim.In Wallhausen findet am Sonntag, 2. Juni, der „Tag des Wanderns“ in Verbindung mit „Wandern und Schauen“, einer Veranstaltung des Burgberg-Tauber-Gaus, statt.

Die Ortsgruppe Weikersheim im Schwäbischen Albverein, bildet Fahrgemeinschaften und nimmt an der Nachmittagswanderung teil. Diese führt auf dem HW 4 Weg über die bekannte und sehenswerte Anhäuser Mauer und den Anhäuser Wald zum Drachenwald und wieder zurück nach Wallhausen. Start der Wanderung in Wallhausen ist um 13.15 Uhr. Weglänge sechseinhalb Kilometer, nur geringe Höhenunterschiede. Vor der Wanderung besteht die Möglichkeit zum Mittagessen. Abfahrt ist in Weikersheim um 11.15 Uhr beim Lebensmittelmarkt Nah und Gut. Für Auskünfte steht Fritz Sackmann unter Telefon 07934/7067, zur Verfügung. pm

